Peut-être as-tu, comme moi, des gens que tu follow sur Instagram mais… sans t’intéresser plus que ça à leur vie. Ça arrive.

Personnellement, j’ai l’unfollow facile et décomplexé, mais parfois, pour des raisons diplomatiques, professionnelles ou amicales, il vaut mieux éviter.

Heureusement, je viens de découvrir qu’on peut mettre des comptes Instagram en sourdine ! Fou, non ?

Comment masquer des story sur Instagram

C’est @TennanTen sur le forum de madmoiZelle qui a posté cette astuce sous mon article concernant les mécaniques des réseaux sociaux :

Tu laisses ton doigt appuyé sur la pastille de la story et là ça va s’afficher « Voir le profil » ou « mettre en sourdine ». Tu cliques sur « mettre en sourdine » et là il va te demander si tu veux mettre en sourdine uniquement les stories ou stories et publications. Et si jamais tu veux réactiver, tu vas directement sur le profil de la personne et tu clique sur réactiver sous la description.

AMAZING ! Me voilà en train de tester cette merveille, j’ai pris pour cobaye le compte de ma Kalindi adorée (mais rassure-toi je ne l’ai pas vraiment mise en sourdine, elle est si quali sur Instagram) :

Comme tu peux le constater, ça fonctionne parfaitement bien.

Pourquoi masquer des story sur Instagram ?

Tu as peut-être comme moi ce pote adepte des milliards de story en pointillés dès qu’il sort de chez elle, ou cette cousine qui tient à chroniquer tous ses entraînements à la salle de sport.

Ces gens, tu les aimes bien, tu veux bien avoir de leurs nouvelles sur Instagram, mais ils en font juste trop à ton goût…

Ou alors, tu veux garder sous le coude des comptes privés (non, pas celui de ton ex pour le stalker, je te vois) et tu n’as pas envie d’avoir à redemander l’accès un jour.

Dans ces cas-là, cette astuce devrait te servir !

