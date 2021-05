Le 7 avril 2019

Beaucoup de personnes pensent qu’avoir les cheveux à tendance grasse est incompatible avec le fait d’utiliser des soins comme des masques capillaires. Eh bien, c’est faux !

Le tout est de bien choisir son masque pour qu’il soit adapté à la nature de tes cheveux.

Allez hop, je t’aide à trouver ton masque pour cheveux gras !

Masque pour cheveux gras : comprendre la nature de ses cheveux

Avant toute chose, l’important est de bien comprendre sa nature de cheveux. J’ai les cheveux gras, oui, mais qu’est-ce que ça veut dire exactement ?

Le « gras » des cheveux est en fait du sébum, comme celui qui peut faire briller ton visage en fin de journée. Tu penses peut-être qu’il est juste là pour niquer ta vie, mais en réalité, le sébum est ton ami !

Son rôle est de protéger tes cheveux et ta peau : si sa production est excessive, c’est que ces derniers manquent d’hydratation et que ton corps compense avec le sébum.

L’idée n’est donc pas de l’éliminer en mode extermination massive, mais de le réguler en apportant à ton cuir chevelu ce dont il a besoin.

Pas de violence avec le sébum please !

Masque pour cheveux gras : sélectionner les bons ingrédients

Heureusement pour toi, il existe bel et bien des ingrédients qui sont bons pour des cheveux à tendance grasse. Une fois que tu les as identifiés, il te suffit de repérer des produits qui en contiennent !

L’huile de jojoba

Dans les ingrédients aux vertus sébo-régulatrices, tu peux trouver l’huile de jojoba. « Une huile sur des cheveux gras ? Super chelou non ? », me diras-tu. Il s’agit en fait d’une huile très adaptée puisqu’elle est assimilée comme du sébum par le corps qui en produit alors moins !

Ton cuir chevelu ravi quand tu lui donnes de l’huile de jojoba

Le romarin

Oui oui, le même que tu mets dans tes tomates à la provençale !

Le romarin a des vertus purifiantes, rééquilibrantes et sébo-régulatrices qui sont très bénéfiques pour les cuirs chevelus à problèmes. En plus de réduire l’excès de sébum, il peut limiter les pellicules. Et son odeur est plutôt fraîche et agréable !

Le citron

Le citron est riche en vitamine C et a des propriétés astringentes qui permettent de purifier le cuir chevelu. Il est lui aussi efficace contre les pellicules, et il fait briller les cheveux.

Attention cependant, si tu l’utilises pur, il peut éclaircir ta chevelure !

L’argile blanche

L’argile blanche est connue pour absorber le sébum. Elle est cependant plus douce que sa cousine l’argile verte qui peut être abrasive pour les cuirs chevelus sensibles. Elle a également des propriétés purifiantes, ce qui la rend donc parfaitement adaptée dans la composition de masques pour cheveux gras !

Masque pour cheveux gras : sélection de produits

Maintenant que tu sais vers quels ingrédients te tourner, tu vas voir, c’est beaucoup plus simple de trouver des masques quand tu as les cheveux gras !

Parfois, le fait de poser un masque après ton shampoing alourdit un peu les cheveux ce qui les fait regraisser plus vite. Mais heureusement pour toi, il existe des masques avant-shampoing qui permettent de bénéficier du soin sans risquer d’avoir les cheveux encore plus gras après !

Masque détox cuir chevelu avant-shampoing bio, Cattier, 13,19€

Dans les formules qui fonctionnent bien pour les cheveux gras, il y a aussi celle des shampoing-masques. En gros, tu te laves les cheveux comme avec n’importe quel shampoing, mais tu laisses poser le produit quelques minutes pour qu’il agisse comme un masque.

Shampoing-masque pureté Curbicia, René Furterer, 9,40€

Enfin, tu peux te lancer dans la confection de ton propre masque pour cheveux gras, maintenant que tu connais les ingrédients essentiels !

Mélange dans un bol de l’huile de jojoba, quelques gouttes d’huile essentielle de romarin, un jus de citron, et un peu d’argile. Tu n’as plus qu’à appliquer tout ça sur ton cuir chevelu et à laisser poser !

Huile végétale de jojoba bio, Florame, 9,99€

Huile essentielle de romarin à cinéole bio, Puressentiel, 4,39€

Argile blanche 200g, Argiletz, 3,79€

J’espère que tu es maintenant rassurée et que ces conseils t’ont été utiles.

Parle-moi en commentaires des masques pour cheveux gras que tu préfères !

