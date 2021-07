— Publié le 20 juin 2019

J’ai commencé à utiliser des masques de nuit pour le visage il y a peu de temps, et j’ai l’impression que ça devient de plus en plus courant dans la beautysphère.

Quelle est la différence avec un masque normal ? Comment les utiliser ? Lesquels choisir selon son type de peau ? Tu vas bientôt tout savoir !

L’intérêt des masques de nuit par rapport aux masques normaux

Le fonctionnement des masques de nuit est un peu différent de celui des masques habituels. Alors qu’un masque lambda se rince généralement au bout de quelques minutes, un masque de nuit va rester et agir sur ton visage pendant ton sommeil.

La nuit est le moment où le corps, et donc la peau, se repose et se régénère. Du coup, c’est aussi là que les produits de beauté font le plus effet, puisqu’aucun élément extérieur comme la pollution n’est là pour les en empêcher.

C’est donc le moment de donner à ta peau ce dont elle a besoin grâce à un masque de nuit ! Comme le masque va poser toute la nuit, il atteindra des couches plus profondes de la peau et donc être plus efficace.

Comment utiliser les masques de nuit pour le visage ?

La plupart des masques de nuit ont une textures plus légère que les masques traditionnels, ce qui fait que la peau les absorbe assez rapidement. Donc ne t’inquiète pas pour les traces sur l’oreiller !

En fait, ça ressemble plutôt à une crème hydratante un peu épaisse. Il suffit d’en appliquer partout sur le visage après l’avoir nettoyé. Tu peux attendre une quinzaine de minutes avant de te coucher au cas où, et c’est tout !

Le matin, tu peux passer un coton avec une lotion ou une eau florale sur ton visage pour retirer l’excédent de masque, ou même le rincer si tu préfères.

Selon les besoins de ta peau, tu peux te faire des masques de nuit une ou deux fois par semaine, ou tous les jours si ta peau est vraiment déshydratée !

Quel masque de nuit choisir pour ma peau ?

Comme pour tous les produits de beauté, le mieux est de choisir un masque adapté à son type de peau.

Dans tous les cas, la plupart des masques apportent de l’hydratation, ce qui convient à tous les types de peau. Tu peux cependant en trouver des plus ou moins riches. Pour savoir comment t’y retrouver, fie-toi aux ingrédients qu’ils contiennent !

Les masques à base d’huiles (avocat, amande douce, olive, coco…) seront plutôt adaptés aux peaux sèches, alors que l’acide hyaluronique (un actif hydratant) et les ingrédients aux vertus purifiantes seront meilleurs pour les peaux mixtes et grasses.

Je t’ai préparé deux petites sélections de masques de nuit, adaptés d’un côté à des peaux sèches, de l’autre aux peaux plutôt déshydratées et en manque d’éclat !

Masques de nuit pour les peaux sèches

Masque de nuit hydratant Drink Up Intensive, Origins, 23€

Masque visage Energy Boost, Mossa, 15,95€

Masque de nuit nourrissant, Skinfood, 12,50€

Masques de nuit pour les peaux déshydratées et ternes

Masque de nuit tonique, Skinfood, 12,50€

Masque cocon nocture bio, Akane, 18,90€

Masque crème de nuit hydratant repulpant, Sephora Collection, 13,99€

T’as déjà testé les masques de nuit, toi ? Est-ce que c’est un type de cosmétiques que tu apprécies ?

