La masculinité, c’est décidément un vrai sujet !

Ça fait maintenant un an et demi que j’anime The Boys Club, le podcast de madmoiZelle sur la masculinité.

Mais bien avant ça, le sujet était déjà discuté sur le magazine : via des témoignages, notamment d’hommes victimes de viol, via le documentaire The Mask You Live In…

La masculinité, ça passionne de plus en plus de monde, et ça me ravit !

Tour d’horizon des contenus français sur la masculinité

Nicolas Santolaria a enquêté pour Le Monde sur différents contenus français autour de la masculinité, et en a tiré un bel article, Les monologues du pénis.

J’ai eu le plaisir d’échanger avec lui au sujet de The Boys Club, des hommes après #MeToo, du féminisme pour toutes et tous…

The Boys Club est dans @lemondefr ! Passionnant sujet sur les masculinités (et les pénis) par @Santo_nico 💓 https://t.co/utgpNP7uVs — The Boys Club (@TheBoysClubPod) June 29, 2019

À mes côtés dans cet article très complet : Anne-Laure Parmentier d’On the Verge, Cookie Kalkair de Pénis de Table, @tubandes, @lesgarconsparlent, Thomas Messias de Mansplaining…

Mais aussi des chercheuses, sexologues, philosophes et psychologues qui apportent leur éclairage professionnel aux expériences des hommes qui témoignent !

Hasard du calendrier, Ben Névert, qui a été invité dans The Boys Club, a également publié un échange que nous avons eu au sujet de la masculinité, et notamment de sa place dans un magazine comme madmoiZelle :

Pourquoi c’est important de parler de masculinité

Je suis vraiment heureuse de voir de plus en plus de contenus autour de la masculinité.

Déjà parce que ça m’intéresse, forcément, mais aussi parce que je trouve ça essentiel de réfléchir aux stéréotypes genrés… des deux côtés de la barrière !

Alors tu peux me retrouver une semaine sur deux dans The Boys Club, et suivre tous ces autres contenus cool pour enrichir tes connaissances ♥