Je joue la carte de la mauvaise foi mais il me semblait qu'on disait ici même que les femmes étaient "interdites" de roter ou de péter en public ce qui m'amène à dire que 50% de la population sait se tenir. Ça ne veut pas dire que l'autre moitié est un "porc sans éducation". Ça voulait dire que de sûr on est/était épargnées par le rot et le pet d'une bonne partie des gens.Quand au fait de roter ou de péter discrètement ce n'est pas le cas puisqu'on parle d'une meuf qui fait ça de manière ostentatoire et qui en fait son fond de commerce. Bien sûr qu'on pète tous et discrètement. J'aimerais juste que ça ne devienne pas aussi dévergondé parce que moi ça me dégoûte (et ça doit en dégoûter d'autres aussi je ne suis pas en train de demander à ce que la population entière fasse un effort rien que pour moi) et si j'entendais quelqu'un péter je ne pourrais pas m'empêcher de retenir ma respiration en espérant ne pas croiser l'odeur.Pour ce qui est de juger les pratiques sexuelles des gens (ou quoique ce soit) je juge effectivement. Je ne condamne pas mais le jugement me permet de savoir si oui ou non j'ai envie de m'associer à cette personne, si nos valeurs sont communes. Tu n'irais pas te faire amie avec un membre du Ku Kux Klan? Bah moi non plus. Et je ne me ferais pas amie non plus avec quelqu'un dont le fantasme c'est de se faire péter sur le nez ou d'avoir un délire scato ou de coucher avec son labrador. Tout simplement parce qu'on serait à des années lumières en termes de "concordance". Que je sois cordiale avec cette personne oui, mais c'est tout.On juge tous il me semble. Quand quelqu'un fait ses vannes nulles en cours il y a bien un moment où on se dit : "non ça va pas le faire du tout avec ce type...", non? C'est bien qu'on a évalué la personne et donc jugé son comportement et sa personne.Et sinon ce forum n'est pas un ensemble de personnes qui partageraient les mêmes avis sans rien remettre en question.Ici certains commentaires sont à fond pour la meuf qui pète dans un mégaphone et d'autres trouvent ça limite. On n'est pas obligées d'être d'accord. L'ouverture d'esprit c'est pas juste de dire amen à tout ce qui est "contre-culture".Pour les pets en public je suis plutôt conformiste, voilà vous savez tout maintenant.