Mise à jour du 12 septembre 2019 —

Le Festival international du film de Toronto sert souvent de rampe de lancement vers les Oscars.

Ainsi, 12 Years a Slave, The Shape of Water, et Moonlight ont par exemple été sacrés après avoir été ovationnés au Canada.

Marriage Story ira-t-il jusqu’aux Oscars ?

D’après le magazine Collider, Marriage Story, présenté au TIFF, est donc un candidat sérieux aux Oscars.

Rien de très étonnant puisque certains critiques considèrent ce film comme « le plus mature » de tous ceux réalisés par Noah Baumbach.

Les acteurs principaux, Adam Driver et Scarlett Johansson, pourraient respectivement être nommés pour l’Oscar du meilleur acteur et l’Oscar de la meilleure actrice, puisqu’ils semblent tous deux livrer des performances bluffantes, sensibles et émouvantes, comme en raffole l’Académie.

Noah Baumbach de son côté pourrait bien être nommé pour l’Oscar du meilleur réalisateur.

Pour l’instant, Netflix n’a jamais streamé de long-métrage qui a été couronné de l’Oscar du Meilleur film, mais cela pourrait ne pas tarder.

Je souligne aussi que l’année dernière, le film Roma, mis en ligne par la plateforme de SVoD, a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur et de la meilleure photographie.

Cela signifie que l’Académie des Oscars n’est pas contre le fait de sacrer des films Netflix.

Et c’est tant mieux si tu veux mon avis.

Alors, qu’en penses-tu douce lectrice ? On lance les pronostics ?

Article initialement publié le 21 août 2019 —

« Aaaaaah mais Natalie Dessay je l’adore. Elle pourrait réciter le bottin, j’irais quand même la voir en concert. »

Cette phrase, ma mère la prononce régulièrement et pour différentes personnalités dont elle porte le travail dans son cœur.

L’autre jour, au téléphone, je me suis surprise à prononcer l’exacte même phrase pour donner le ton de mon amour pour Carpenter.

Je suis donc devenue ma mère.

Constat peu étonnant, je suis née un peu vieille.

Forte de cette nouvelle information je me suis amusée à lister les personnalités qui pourraient ne faire que réciter le bottin et dont j’irais tout de même voir le travail.

Et Noah Baumbach en fait partie.

Noah Baumbach, cinéaste malin, humaniste et élégant

Si son nom ne te dit rien, tu es en tout cas sans doute tombée sur l’une de ses fictions au détour d’un cinéma ou d’un magazine.

En 15 ans, il a signé une dizaine de films, qui ont tous leur propre identité mais portent tout de même la patte de leur créateur.

Je t’encourage notamment à voir Mistress America, Frances Ha, The Meyerowitz Stories, While We’re Young ou Margot va au mariage.

Le réalisateur explore souvent les thèmes de l’amour déçu, du temps qui affadit les sentiments, de la jeunesse qui fuit et de la création.

Autant de thèmes qui semblent peupler son nouveau long-métrage, destiné à la plateforme Netflix.

Marriage Story, le nouveau film de Noah Baumbach

Comme à son habitude, le cinéaste s’est entouré d’une palanquée d’acteurs très cotés pour donner vie à ses personnages. Adam Driver, Scarlett Johansson et Laura Dern se partagent donc l’affiche.

Cette fois-ci l’intrigue suit un metteur en scène et sa femme comédienne, qui se débattent dans un divorce éprouvant. Autobiographique ?

Peut-être, puisque Baumbach lui-même a connu une séparation et un divorce pénible avec son épouse Jennifer Jason Leigh en 2010.

Marriage Story se dévoile dans deux teasers très malins. Chacune des vidéos met en scène l’un des membres du couple désenchanté en train de décrire sa jusqu’alors moitié.

Ainsi, deux points de vue subjectifs nous sont donnés, pour teaser l’arrivée prochaine du film sur Netflix et donner le ton, qui sera sans doute mélancolique, comme le sont souvent les films de Baumbach.

Voilà, j’ai déjà envie de voir Marriage Story en boucle pendant deux semaines, histoire de parfaire mon image plutôt pessimiste du mariage.

En attendant d’en connaitre chaque seconde, je vais me faire dès ce soir un cycle Baumbach pour replonger quelques heures dans la douceur un peu aigre de ses histoires.

Marriage Story sortira bientôt sur Netflix.

À lire aussi : Kristen Stewart et Vincent Cassel plongent dans l’horreur avec Underwater