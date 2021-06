Le mois de juin est le mois des fiertés LGBT, et certaines marques s’engagent pour la cause.

Voici les principales collections de vêtements et chaussures, repérées sur Seventeen, qui reversent leurs bénéfices à des associations soutenant les communautés LGBT !

Des collections de vêtements honorent le mois des fiertés LGBT

ASOS Design collabore avec l’association américaine GLAAD, à laquelle chaque centime de cette collection sera reversé.

Chemise unisexe oversize, 48,99€ et short curve, 38,99€

Pull unisexe, 41,99€

La collection American Eagle Pride reverse elle aussi la totalité de ses bénéfices à la cause, et s’est tournée pour sa part vers l’association It Gets Better.

T-shirt, 20€

Casquette, 20€

La marque American Apparel fait bénéficier elle aussi de l’intégralité des gains de sa collection How We Love au Los Angeles LGBT Center.

T-shirt, 21,32€

T-shirt, 21,32€

Les marques de chaussures qui honorent le mois des Fiertés

Doc Martens propose une petite collection dans laquelle tu trouveras notamment cette impressionnante paire de bottines arc-en-ciel.

En ce qui les concerne, un pourcentage non communiqué sera reversé à l’association The Trevor Project.

Doc Martens, 170€

Converse aussi propose une collection assez large de sneakers. Une partie des gains reviendra, tout comme pour American Eagle à l’association It Gets Better, et une autre partie sera versée à OUT MetroWest.

Et oh my god la beauté de cette collection !

Converse basses, 95€

Converses dégradé, 95€

Converse brillantes, 95€

Banane, 30€

Connais-tu d’autres marques qui soutiennent la communauté LGBT ? Partage-les en commentaires !

