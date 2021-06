Sea, Sexisme and Sun, une BD féministe qui donne envie

J’adore la BD, et plus particulièrement la BD documentaire, ou du moins qui fait réfléchir sur la société.

Voilà pourquoi la sortie de Sea, Sexisme and Sun m’a mise en joie !

Sea, Sexisme and Sun, une BD sur le sexisme ordinaire (et le féminisme)

Sea, Sexisme and Sun est présentée comme des « chroniques du sexisme ordinaire ». Marine Spaak, son autrice, y réfléchit à l’émancipation des femmes, en questionnant les injonctions auxquelles elles doivent faire face.

Le tout, avec beaucoup de pédagogie et tout de même de légèreté, d’après ce que j’ai vu des premières planches.

Ce livre semble donner une bonne dose d’empouvoirement et ouvrir la réflexion, sans être non plus prise de tête.

C’est selon moi l’un des avantages du format BD : il permet de traiter des sujets graves de manière aisément compréhensible par la lectrice. D’ailleurs, je le louais déjà au sujet de la BD de GiédRé, récemment parue et qui parle de la vie en ex-URSS.

Qui est Marine Spaak, l’autrice de Sea, Sexisme and Sun?

Marine Spaak est une illustratrice stylée, qui officie depuis un bon bout de temps sur Instagram, via le compte @dansmontiroir. Elle y traite des sujets féministes de la vie de tous les jours, comme les poils ou les règles.

Il s’agit de sa première BD publiée, ce qui est, tu en conviendras, ultra-stylé.

D’ailleurs, elle insiste dans un de ses posts sur l’importance du lancement du livre.

Elle y explique pourquoi il est important de se procurer un titre nouvellement paru dès sa sortie : si celle-ci crée de l’engouement, cela permet que les libraires le mettent plus en avant, communiquent plus dessus, etc.

De mon côté, si sa BD est à l’image de ses posts, ce qui semble être le cas, j’ai vraiment hâte de la découvrir, car j’aime beaucoup son trait comme ses analyses, simples et efficaces.

Si c’est ton cas aussi, je t’invite à la soutenir et à la suivre sur ses réseaux, pour être tenue informée de la suite !

Connaissais-tu le travail de Marine Spaak ? Cette BD te fait-elle de l’œil ? Dis-moi tout en commentaires !

À lire aussi : Camel Joe, la super-héroïne qui nique le patriarcat