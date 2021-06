Manu te l’a répété : se démaquiller avant de se coucher, c’est im-por-tant.

Ça tombe bien, la marque Marilou Bio vient tout juste de sortir 3 nouveaux produits pour une routine démaquillante complète, et bio par-dessus le marché !

Un démaquillant Marilou Bio pour chaque type de peau

Tu le sais déjà, il existe un type de démaquillant adapté à chaque type de peau. C’est pourquoi Marilou Bio a choisi deux formules différentes pour sa nouvelle gamme de démaquillage.

L’eau micellaire, composée d’eaux florales de bleuet et de rose, conviendra davantage aux peaux mixtes à grasses. Appliquée sur un coton, elle démaquille en profondeur tout en apportant de la fraîcheur à la peau.

Pour les peaux sèches et sensibles, Marilou Bio propose une huile démaquillante formulée à base d’huiles d’amande douce et de sésame. Idéale pour retirer le maquillage waterproof, elle permet un démaquillage non-agressif mais très efficace.

La lotion tonifiante Marilou Bio parfait le démaquillage

Comme une routine démaquillante ne serait pas complète sans une lotion tonique, la marque complète sa gamme avec la lotion à l’eau florale de rose et de bleuet.

Appliquée au coton ou directement sur le visage à l’aide de son format spray, cette lotion tonifiante permet d’apaiser la peau après le démaquillage et de retirer les derniers résidus de maquillage et de calcaire.

Elle peut aussi être utilisée comme un brumisateur tout au long de la journée pour rafraîchir la peau et la réhydrater.

La bonne nouvelle, c’est que ces 3 produits coûtent moins de 10€ et sont disponibles en pharmacies, parapharmacies et magasins spécialisés, ainsi que sur les sites mademoisellebio.com, et mondebio.com !

C’est quoi ton produit démaquillant fétiche, toi ?

