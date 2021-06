Mise à jour du 13 septembre 2019 —

Le vendredi 13 est le jour idéal pour jouer à te faire peur.

Ça tombe bien j’ai une série flippante à te proposer…

Marianne, la série d’horreur française, est dispo sur Netflix

Sur madmoiZelle, on t’en parle depuis plusieurs semaines et ça y est, elle est enfin là.

La série Marianne débarque aujourd’hui sur la plateforme de SVoD et va te faire trembler comme une feuille morte.

Alors, oseras-tu la regarder seule ce soir, après être sortie de l’école ?

Article initialement publié le 27 août 2019 —

Scream, The Haunting of Hill House, Slasher… Les séries d’horreur sont à l’honneur sur la plus célèbre plateforme de streaming.

Et une petite nouvelle va bientôt faire sa place aux côtés de ces désormais classiques. Bonus : Marianne est une série d’horreur française, la première sur Netflix !

Marianne, une première bande-annonce qui met dans le bain (de sang)

Plus chaud que le climat, Netflix (fraîchement renommé Néné sur Twitter) vient de diffuser la première bande-annonce de Marianne.

Le vendredi 13 septembre, on sort Marianne, notre nouvelle série d'horreur. Et tu ne vas pas vouloir la regarder seul.e. pic.twitter.com/jtIHAQIYvm — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2019

Portes qui grincent, rires glaçants, corps mutilés et musique terrifiante : tous les codes du genre sont au rendez-vous dans la bande-annonce de la prochaine série d’horreur signée Netflix.

J’ai beau être souvent critique envers les séries françaises, cette grosse minute de teasing a pourtant piqué au vif ma curiosité !

Marianne sera-t-elle la nouveauté qui me redonnera goût aux productions télévisées françaises ? Ça semble bien parti pour.

Réponse sur Netflix… le vendredi 13 (septembre 2019) !

Marianne, la série d’horreur qui va dépoussiérer le genre en France

Après dix années passées à écrire les aventures de la détective Lizzie Larck et de son combat contre la démone Marianne, la désormais célèbre autrice Emma Larsimon décide de poser sa plume et de refermer ce chapitre d’horreur de sa vie.

Une décision qui ne plaît pas à la démone à laquelle elle a donné vie…

Pour pousser Emma à continuer ses nouvelles horrifiques Marianne s’échappe des livres pour posséder, torturer et tuer tous ceux à qui l’autrice tient.

Démunie, Emma va devoir retourner dans sa ville natale, en Bretagne, et affronter les secrets de son passé pour vaincre la démone.

Aux côtés de l’actrice Victoire Du Bois, récemment aperçue dans Call Me By Your Name, qui interprètera la romancière Emma Larsimon, tu retrouveras également Alban Lenoir (Les Crevettes Pailletées).

Tournée en Bretagne, Marianne te transportera aux tréfonds de l’horreur via ses paysages enchanteresques. J’en frissonne d’avance.

Attention, série à ne pas regarder seule !

