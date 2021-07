Se maquiller avec des paillettes, c’est vraiment le feu en soirée. Le problème (en dehors du fait que certaines sont mauvaises pour l’environnement), c’est que les paillettes, ça tombe PARTOUT.

Ça s’accroche aux vêtements, à la peau, aux draps… La dernière fois que j’en ai porté, c’était à la dernière Grosse Teuf, et j’en retrouve encore dans mes affaires régulièrement !

Pour t’éviter ces galères, voici donc quelques conseils pour se maquiller avec des paillettes… sans en foutre partout !

Se maquiller avec des paillettes : bien choisir ses paillettes

La première étape pour un maquillage pailleté on fleek sans avoir les joues en mode boule à facettes, c’est de bien choisir ses paillettes.

Plus les paillettes vont être grosses, plus elles auront de mal à s’accrocher à ta peau. Choisis-les donc aussi fines que possible pour déjà limiter les dégâts.

Par ailleurs, les paillettes existent sous différentes formes qui vont influencer leur facilité d’utilisation. Par exemple, les paillettes liées entre elles par une texture gel ou crème seront plus simples à appliquer que des paillettes libres.

Fard à paupières en gel pailleté, Urban Decay, 23€

Paillettes libres visage et corps, NYX Professional Makeup, 6,90€

Se maquiller avec des paillettes : comment les appliquer

Comme je l’ai évoqué plus haut, le plus gros problème avec les paillettes (libres surtout), c’est qu’elles sont volatiles. Il faut donc bien faire attention au moment de leur application.

Mon premier conseil serait de toujours appliquer une base adaptée à la texture des paillettes. Pour les paillettes en gel, une simple base de fards à paupières suffit.

Par contre pour les paillettes libres, il est essentiel, je dis bien ESSENTIEL, d’utiliser une colle à paillettes. Ne fais pas la ouf avec une colle lambda, il en existe des spécifiquement conçues pour accueillir les paillettes.

Base paillettes visage et corps, NYX Professional Makeup, 8,90€

Une fois la colle appliquée sur l’endroit où tu souhaites mettre les paillettes (ça peut être par dessus un fard ou à même la paupière), je conseille de les poser au doigt, en tapotant un peu pour bien les faire adhérer.

Je trouve que les pinceaux sont moins pratiques pour se maquiller avec des paillettes parce que les poils accrochent moins bien la matière.

Se maquiller avec des paillettes : dernier conseil

Un dernier petit conseil pour la route : les chutes de paillettes, ça arrive même aux meilleures, et rien n’est moins efficace pour les enlever qu’une lingette démaquillante.

Du coup, je te conseillerais toujours de maquiller tes yeux avant ton teint, ça t’évitera d’avoir à tout enlever si des paillettes tombent sur tes joues !

Et voilà, tu es parée pour briller de mille feux et être la reine de la night à ta prochaine soirée !

N’hésite pas à me partager en commentaires tes techniques pour porter du maquillage pailleté sans en mettre partout !

