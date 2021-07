Après avoir bercé ton enfance de ses crayons gras, Crayola s’essaie au maquillage. Ça a l’air sympa mais qu’est-ce que ça donne en vrai le maquillage Crayola Beauty ?

Tu lis correctement : Crayola la marque de fournitures d’arts plastiques de notre enfance s’est lancée dans le maquillage en juin 2018. Le maquillage Crayola existe.

La question est maintenant de savoir ce que ça vaut, c’est pourquoi j’ai essayé 4 produits pour toi.

Test du maquillage Crayola : palette Mermaid

À première vue, la palette Mermaid de Crayola est plutôt pigmentée et les fards à la texture poudre pas trop sèche devraient prévenir les éventuelles chutes.

Effectivement en utilisant les fards, la texture est super facile à travailler. Par contre il faut en mettre pas mal pour que les couleurs restent distinctives sur peau foncée.

Le gros bonus est que l’utilisation au doigt fonctionne bien.

La palette Mermaid sera disponible à la mi-août à Sephora pour 24€ et en attenant voici les swatches

Test du maquillage Crayola : le trio de crayons à lèvres

J’ai le kit Pink Blossoms qui est constitué de 3 crayons de couleurs pour les lèvres et les joues : Pink Haze, Rose et Velvet Pink.

J’ai une grosse préférence pour Velvet Pink qui ressemble au genre de nude rosé que je porte habituellement.

La texture est un peu trop crémeuse à mon goût mais agréable à l’application et l’odeur de bonbon n’est pas pour me déplaire.

Le trio sera en vente dès le mois d’août à Sephora en attendant tu peux chopper le crayon Velvet Pink pour 12,49€ sur asos.fr

Test du maquillage Crayola : le trio de crayons pour les yeux

J’avais déjà du liner que j’ai accentué avec le trio de crayons pour les yeux Macchiato Cup.

En orientant la pointe du crayon teinte Black de biais c’est possible de faire un trait relativement fin.

J’ai ensuite illuminé le coin de l’oeil avec la teinte Tumbleweed qui est un brun métallisée et voilà, le tour est joué !

Le trio sera en vente dès le mois d’août à Sephora et en attendant tu peux chopper le crayon noir pour 12,49€ sur asos.fr

Test du maquillage Crayola : le mascara

J’avais une petite appréhension par rapport au mascara : qu’il sèche très vite et soit difficile à travailler car je déteste ce genre de mascara.

Après, les cils ressemblent aux pattes d’un moustique coincé dans un bloc d’ambre.

Le mascara est dispo sur asos.fr, coûte 14€ et sera à Sephora en août

Finalement c’est le contraire qui s’est produit : je trouve que le mascara ne prend pas très bien et qu’il faut en mettre une bonne plâtrée avant d’avoir un résultat satisfaisant.

Et pourtant je ne suis pas adepte des cils pattes d’araignée !

Test du maquillage Crayola : avis final

Le look final est plutôt pas mal compte tenu du fait que je n’avais pas de pinceaux ! J’ai tout fait au doigt et à l’aide des crayons.

Je pense que le maquillage Crayola est plutôt de bonne facture et facile d’utilisation donc peut parfaitement convenir à quelqu’un qui voudrait faire des looks à la fois colorés et peu complexes.

À savoir 75% des gens qui se maquillent.

Je trouve également que le rapport qualité-prix est honnête surtout en ce qui concerne les palettes et au moins, je pourrai me dire que plus personne ne va utiliser des feutres comme eyeliner !

Tu connaissais le maquillage Crayola ? Est-ce que tu en avais déjà essayé ?

À lire aussi : Crayola lance sa collection de coloriages pour adultes