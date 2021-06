(arrive 5 ans plus tard) comme d'autres, les filles là ont toutes des lèvres charnues (voir TRES charnues) et quasi toutes des grands yeux. Il y a une fille avec un nez épaté mais ça reste pas giga atypique. Et franchement je pense pas que celle qui "ressemble à une bratz" puisse être considérée atypique vu que les Bratz c'est le concentré de la beauté cliché et...stéréotypée justement (petit nez, lèvres énormes et grands yeux, petit visage). En fait elles ont un trait atypique par rapport aux mannequins classiques (souvent le front ou les pommettes) mais c'est tout. J'ai toujours pas vu quelqu'un qui me ressemble. (et mettez des mannequins avec des lèvres plus fines, y a pas que les grosses lèvres qui existent et sont jolies)



edit: ouais en fait si Maeya Sunsun est atypique mais c'est pas flagrant sur cette photo. Ca se voit mieux de profil.