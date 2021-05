Article très intéressant, j'essaierai de garder tout ça en tête pour la prochaine fois où ça arrive.

Concernant le fait de ne pas passer à côté sans rien faire, je me pose beaucoup de questions : effectivement si je vois quelqu'un chanceler et s'effondrer je vais voir ce qui se passe (même si je suis plus à l'aise si j'ai quelqu'un avec moi à ce moment là), par contre pour le moment il y a énormément de sans-abris dans la rue qui ont l'air de somnoler/se reposer mais pourraient tout aussi bien être inconscients. Je n'ose en général pas les réveiller pour voir s'ils vont bien (par peur d'une réaction négative de leur part et aussi parcequ'il y en a vraiment à tous les coins de rue) mais je me dis à chaque fois que ça pourrait être de la non assistance à personne en danger...