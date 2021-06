La marque de maquillage Make Up For Ever vient de sortir une toute nouvelle palette : je te présente la Let’s Gold !

La palette Let’s Gold de Make Up For Ever

Comme son nom l’indique, c’est donc de l’or que s’inspire la nouvelle palette de Make Up For Ever. Chaque teinte qui la compose correspond à un reflet de ce précieux métal.

Les 18 fards à paupières de cette palette ont trois finis différents : mat lumineux, métal scintillant, et chrome étincelant. Elle est donc pensée pour réaliser des looks qui reflètent la lumière tout comme l’or !

Elle est en vente chez Sephora et sur le site de Make Up For Ever au prix de 45€.

Palette Let’s Gold, Make Up For Ever, 45€

Une palette à la portée de tout le monde

Pour les personnes peu habituées à posséder une palette contenant autant de fards, celle-ci peut paraître impressionnante.

Mais Make Up For Ever a pensé à tout ! La palette Let’s Gold est pensée par harmonies de 3 couleurs qui sont disposées en forme de V latéral. Chacune contient un fard clair, une couleur intermédiaire, et une teinte plus foncée pour apporter du contraste.

La marque conseille d’appliquer le fard le plus clair sur la paupière mobile, de l’estomper dans le creux de paupières avec le fard intermédiaire, et d’ajouter de la profondeur avec le fard le plus foncé.

Mais bien sûr, la palette permet aussi d’effectuer d’autres looks selon les envies et la créativité !

Est-ce que tu es familière avec les palette Make Up For Ever ? Qu’est-ce que celle-ci t’inspire ?

