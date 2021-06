La mode est à l’échancré en terme de maillots de bain, tu en verras PARTOUT cet été. Si bien que ça rend les choses compliquées pour celles qui ne sont pas hyper tentées par le look Borat…

Le stress du « bikini body »

L’été, c’est parfois une petite source de stress à base de « oh mon dieu j’ai pas un corps de rêve et ça va se voir sur la plage ! ».

Et du coup, au lieu de trouver un maillot qui te correspond, tu cherches à… correspondre à un maillot.

Je ne peux que t’encourager à t’aimer comme tu es, mais bien évidemment, tu n’es pas obligée de vouloir faire bronzer chaque recoin de ton corps.

Si tu n’es pas à l’aise avec l’idée d’être à poil (ou presque) en public, sache qu’il existe des maillots plutôt couvrants, et ce n’est pas pour autant qu’ils sont moches.

Avec cette sélection de maillots, tu n’auras pas à te préoccuper de savoir si tes parties intimes décident de faire coucou au moindre mouvement !

Les maillots de bain shorty

Cet ensemble comporte un bas de bikini classique, mais tu peux choisir de porter par-dessus un petit shorty. Ce dernier est fait de la même matière et peut donc aussi aller dans l’eau.

Ensemble avec short, (dispo en tout plein de coloris !) Shein, 13€ (jusqu’au L)

Sinon, tu as ce petit shorty tout simple mais à la coupe sympathique, qui s’accordera avec n’importe quel haut de bikini.

Short, Shein, 10€ (jusqu’au XXXL)

Les maillots de bain jupette

Il existe aussi des maillots avec petite jupette intégrée ! Ce n’est pas une coupe que tu trouves partout, et c’est bien dommage car il y aurait de quoi faire des choses très sympa avec.

C’est plutôt le genre de chose que tu vas trouver dans le rayon enfant. Ne me demande pas pourquoi, ces modèles réduits s’en sortent toujours mieux !

Bikini jupette, Amazon, 6,99€ (jusqu’au 3XL)

Bas de maillot jupette, Amazon, 9,99€ (jusqu’au 44)

Les maillots de bain les plus couvrants

Ce maillot une-pièce m’a tapé dans l’œil avec son imprimé vichy, pour lequel je suis en train de développer une certaine obsession.

Il n’est pas échancré et adopte une forme couvrante à l’entre jambe, ce qui ne le rend pas moins canon !

Une pièce vichy, ASOS, 59€ (jusqu’au 44)

Je pense qu’il y a une certaine idée reçue vis-à-vis des maillots les plus couvrants, portés le plus souvent par des personnes d’un certain âge.

C’est peut-être aussi parce que dans les magasins qui visent les jeunes femmes, il n’y a pas vraiment d’autre choix que l’option string et mini haut triangle.

Perso, je trouve ce maillot effet mini robe tout à fait sexy lui aussi !

Une pièce jupette, Amazon, 23,99€ (jusqu’au 50)

Et enfin, le haut de ce maillot est coupé comme un débardeur, qui s’allonge un peu sur les hanches.

Maillot haut long, Amazon, 15,88€ (jusqu’au 4XL)

J’espère que cette sélection t’aura aidée à choisir ton maillot pour l’été, et t’aura rassurée sur tes options !

Et toi, quelle est la forme de maillot que tu préfères ? Plutôt échancré, jupette, une pièce… ?

