Lire madmoiZelle à 15 ans, c’est cool. Mais à 13 ans ? Et à 10 ans ? Une lectrice se demande à quel âge on peut devenir une madmoiZelle !

Il y a des questions que je ne me pose jamais, et pourtant quand on me les met sous le nez, je me dis :

« Ah mais oui, c’est vrai ça ! ».

Par exemple : pourquoi certains hommes se mettent-ils nus pour faire caca ? (L’article qui me vaudra un jour le Pulitzer, je n’en doute pas.)

Ou encore : à quel âge « peut-on » commencer à lire madmoiZelle ?

Ma petite sœur peut-elle lire madmoiZelle ?

Cette question m’a été posée par Sophie, qui m’a écrit le mail suivant :

« J’ai 21 ans et je lis madmoiZelle depuis mes 18 ans environ. J’ai une petite soeur de 10 ans qui commence à découvrir les joies de la puberté, les questionnements sur la sexualité, mais aussi plus simplement tout ce qui touche à la mode et à l’actualité. Je lui montre déjà des articles sur les premières fois (les règles, etc.) et elle apprécie beaucoup. Je me demandais quel âge recommanderiez-vous pour qu’elle accède à madmoiZelle sans mon tri sélectif ? Sachant qu’elle a déjà (et trop tôt à mon goût) accès librement à Internet (je préfère qu’elle lise un article madmoiZelle plutôt qu’elle regarde certaines vidéos YouTube…) . Voilà, je me disais que ça intéresserait peut être d’autres grandes soeurs comme moi et je n’ai pas trouvé d’articles sur ce sujet ! »

Quelle excellente question, Sophie !

J’ai donc créé cet article, commencé à taper, et… je me suis rendu compte que je n’avais aucune idée de comment y répondre.

Fort heureusement, j’avais à ma disposition deux jeunes filles de 11 et 13 ans : Kim et Lyna. Je leur ai donc demandé leur avis sur la question.

Bon, full disclosure : Kim et Lyna partagent le même papa… et c’est Fab, le fondateur de madmoiZelle ! Mais tu vas voir, leurs réponses sont intéressantes.

Lire madmoiZelle à 11 ans et 13 ans

Kim et Lyna lisent chacune madmoiZelle, et surtout elles regardent les vidéos du magazine, de Queen Camille, de Charlie…

Leurs rubriques préférées sont pour l’instant « le cinéma et la mode » côté Kim, et « pareil mais avec la beauté en plus » pour sa grande sœur.

Quel âge pour la rubrique sexe de madmoiZelle ?

Toutes deux ont déjà lu des articles et vu des vidéos de madmoiZelle traitant de la sexualité. Souvent, ces contenus répondent à des questions qu’elles se posent.

Kim et Lyna me le confirment :

« On n’a jamais été choquées par un truc qu’on a lu ou vu sur madmoiZelle. »

Apprendre « la vie » sur madmoiZelle

Vu que c’est Fab leur daron, Lyna et Kim ont appris de leur père pas mal de valeurs qui se retrouvent sur madmoiZelle, notamment une forme de liberté.

Elles connaissent la coupe menstruelle, savent que l’épilation n’est pas une obligation et que le soutien-gorge, c’est une option.

Cependant, Kim et Lyna ont bien conscience de vivre quelque peu dans le turfu. La grande sœur me dit :

« C’est sûr que je connais des filles, leurs parents voudraient jamais qu’elles ne portent pas de soutien-gorge par exemple. Donc c’est bien de lire madmoiZelle mais ça veut pas dire qu’on va pouvoir faire tout ce qu’on veut. »

Lire madmoiZelle, et en parler

Ce sur quoi les deux jeunes filles ont spontanément insisté, c’est la nécessité d’avoir un ou une adulte de confiance avec qui parler de ce qu’on lit sur madmoiZelle.

Lyna explique :

« Je dirais que pour comprendre madmoiZelle il faut déjà « connaître un peu la vie ». Et surtout il ne faut pas hésiter à demander à des plus grands si on a des questions. »

Au final, c’est peut-être ça le plus important quand on arrive à l’adolescence : savoir qu’il y a des « grands » avec lesquels on peut discuter, sans jugement ni peur d’être punie.

Et toi, t’as commencé madmoiZelle à quel âge ? Tu ferais lire le mag à ta petite sœur de 10 ans ? Pourquoi (ou pourquoi pas) ?

