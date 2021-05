Mise à jour du 26 juillet 2019

Enfin, ENFIN ! Mad Max : Fury Road connaîtra une suite. Ou plutôt… trois !

La suite Mad Max: Fury Road soutenue par George Miller

Dans une interview accordée à IndieWire, George Miller, le réalisateur de Mad Max : Fury Road affirme que les choses se sont arrangées avec la Warner, et il a répondu par l’affirmative quand la question des suites de Mad Max est survenue.

« Il y a deux histoires, les deux impliquant Mad Max, et aussi une à propos de Furiosa. Nous y réfléchissons encore, nous devons voir ça avec la Warner, mais c’est assez clair que ça va se faire. »

Si je compte bien, ça fait non pas une, non pas deux, mais bien trois suites ! OMGGGGG HÂTE !

Rien de très dessiné pour le moment, mais déjà quelques réponses plutôt très positives !

Publié le 24 avril 2018

Peu de films m’ont fait un effet similaire à Mad Max: Fury Road.

Ok, le contexte rendait le moment inoubliable : dans le plâtre pour 40 jours à cause d’une double fracture de la malléole, coincée chez moi à cause de mon incapacité à utiliser des béquilles, j’ai quand même tenu à voir le film au cinéma, le jour de sa sortie.

Ce fut une épopée menée par une très bonne amie, sa petite voiture, un fauteuil roulant loué au cinéma, et trois adorables employées de l’UGC Confluence de Lyon.

J’avais mal à la cheville, j’avais chaud, j’avais peur d’avoir fait une connerie en sortant de chez moi, j’avais oublié mes anti-douleurs…

Et puis le film a commencé, et j’ai tout oublié. J’en ai pris plein les yeux, plein la gueule, plein le cœur. J’ai haleté, couiné, souri, espéré, pleuré.

Mad Max: Fury Road, succès colossal au cinéma

Mad Max: Fury Road, c’était un coup de foudre. Quelques semaines plus tard, lorsqu’on m’a retiré mon plâtre, une de mes premières sorties ça a été… direction le cinéma, pour le revoir.

Et je ne suis pas un cas isolé, toi-même tu sais : le film a engrangé près de 400 millions de dollars de recettes et fait couler beaucoup, beaucoup d’encre.

Sachant que je vois dans Mad Max: Fury Road un aspect résolument féministe… je n’ai que trop de raisons de me réjouir de son succès !

Et je n’ai pas été surprise quand le réalisateur, George Miller, a clairement évoqué le projet d’une suite, au titre provisoire de Mad Max: The Wasteland, et dans laquelle on retrouverait Furiosa, la meilleure meuf.

MAIS ÇA FAIT. TROIS ANS. ET TROIS ANS. C’EST LONG ! Et il n’y a rien, pas de tournage, pas d’infos, Tom Hardy est dans Venom, Charlize Theron prépare la suite d’Atomic Blonde, c’est le calme plat côté Mad Max.

POUR-QUOUAAAA ?

Pour une raison nulle nulle nulle.

La suite de Mad Max: Fury Road immobilisée en terrain hostile

Attention, histoire totalement pétée, je préviens.

En gros, comme l’explique The Guardian, George Miller avait une clause dans son contrat qui lui garantissait un bonus s’il parvenait à boucler Mad Max: Fury Road en restant sous les 157 millions de dollars de budget.

Ce qu’il a accompli. Mais il accuse la Warner de ne pas lui avoir versé le bonus (de 7 millions, une somme pas vraiment négligeable).

De son côté, Warner argue que des retards dans la diffusion du film, repoussé de 14 mois par rapport à la date de sortie initiale, ont fait grimper le budget à 185 millions de dollars.

Le procès est en cours en Australie.

Moi estimant que tout ce drama est naze du cul

Voilà, c’est pour ça que tout ce qui concerne Mad Max: Fury Road et ses suites potentielles (car George Miller envisage d’en faire plusieurs !) est actuellement au point mort.

Pour conclure, je me permettrai de résumer ma pensée ainsi : ?

Merci de me cryogéniser en attendant que je puisse à nouveau crier WITNESS ME au cinéma, jonémar d’attendre.

À lire aussi : Les Petits Poneys Mad Max, les jouets qui domineront le bac à sable