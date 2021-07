Louiselle et Cassandre ont grandi dans la région Lyonnaise. Comme 100% des français, elles en sont convaincues : Lyon est la meilleure ville au monde ! Laisse-les te guider à travers les ruelles et traboules de charmes de cette ville !

Publié le 13 juillet 2019



Tu débarques fraîchement à Lyon ? Ou tu cherches simplement de nouvelles adresses et bons plans pour renouveler ta routine Lyonnaise ?

Que manger/boire/voire/faire/shopper ? Laisse-nous te montrer et te convaincre de la beauté de cette ville merveilleuse.

Nichée entre deux fleuves et épicentre de tout ce qu’il y a de cool en France, Lyon a tant de choses à t’offrir ! Nous t’avons facilité le travail en listant tout ça en différentes catégories.

BOIRE À LYON – AGLOU AGLOU

Bar à bières

Le Bieristan

Bar à bières artisanales et lieu d’une migonnitude absolue, au Bieristan tu pourras profiter d’une boisson fraîche et d’une flammekueche sous les guirlandes de la cour intérieure.

Parfait pour un apéro entre potes ou un premier date (conseillé pour l’avoir testé !).

14 Rue Paul Lafargue, 69100 Villeurbanne

La chaîne Ninkasi

Ninkasi c’est une brasserie, une marque de bière, le paradis des gros burgers et un lieu de concert. Tout ça à la fois ! La chaîne compte 7 restaurants dans le centre de Lyon, à retrouver, tout comme les infos sur les concerts, sur le site de Ninkasi.

Le Broc’bar

Lieu un peu exigu, avec une déco de bric et de brocs et une terrasse comme on les adore, le Broc’bar est un bar hyper convivial où tu voudras emmener tous tes potes ! Il y en a plusieurs dans Lyon.

20 Rue Lanterne, 69001 Lyon

Bar à cocktails

Aloha Lyon

Un peu cher mais les cocktails sont vraiment bons et les verres sont dingos (j’ai bu un cocktail dans un verre en forme de palmier et il m’en faut pas plus pour devenir joie). L’ambiance hawaïenne tiki tiki est très appréciable et instagrammable !

4 Rue Pizay, 69001 Lyon

L’Antiquaire

Recommandé particulièrement par le Petit Paumé 2019, l’Antiquaire est un bar à cocktails inspiré des années 1950-60. Sièges en cuir et lumières tamisées : il y règne une ambiance jazzy et raffinée, façon American Retro.

Les prix sont un peu élevés pour un budget étudiant, mais les cocktails valent le détour ! Après tout, le bartender a été élu meilleur barman du monde au concours Bacardi Legacy Cocktails Competition en 2011.

20 Rue Hippolyte Flandrin, 69001 Lyon

MANGER À LYON – AMIAM AMIAM

Bar à chats

Le GentleCat

Besoin d’un peu de douceur dans ce monde de brutes ? Rendez-vous au GentleCat à Perrache pour savourez de délicieux brunch ou pauses sucrées, tout en caressant des pôtits chats trop mignons.

Attention, il faut réserver avant d’y aller !

16 rue du Général Plessier, 69 0002 Lyon

Au bonheur des chats

Situé à la Guillotière, « Au bonheur des chats » est un bar à chat solidaire et végétalien : tous les chats présents ont été sauvés et sont à adopter. Une partie des bénéfices sert pour la protection animale. La carte proposée est végétale, accessible et de saison.

Que des bonnes raisons de s’y rendre, non ?

20 Rue Salomon Reinach, 69007 Lyon

Cafés posey

Luminarium

Au Luminarium les nombreux luminaires te donneront de voyager parmi les étoiles !

Avec son ambiance calme et chaleureuse le salon de thé convient aussi bien aux séances de révisions sans pression qu’aux goûters d’après virée shopping.

Embarquement au 9, Rue des 3 Maries, 69005 LYON

Mokxa

Meilleur café du monde, vraimeeeeent vraiment vraiment et je pèse mes mots ! J’en ai bu des cafés, et dans plein de pays ! Mais le café de chez Mokxa, qu’ils torréfient eux-mêmes c’est le best, (goûtez leur latte !).

3 Rue de l’Abbé Rozier, 69001 Lyon et à l’intérieur de l’Hotel-Dieu 1 Place de l’Hôpital, 69002 Lyon

My petite factory

Le lieu idéal quand t’as un pote vegan, un pote intolérant au lactose et un qui ne mange pas de gluten. Ici, il y a des options pour tous les régimes alimentaires.

17 rue Neuve 69001 Lyon et 26 rue de la Thibaudière 69007 Lyon

Le Perko

Situé vers l’Opéra, c’est une bonne adresse si tu es à la recherche de prix corrects (coucou les étudiant(e)s). En plus, on peut s’asseoir autour de la table principale sur des balançoires. DES BALANÇOIRES !

8 Place du Griffon, 69001 Lyon

Envie de sucré ?

Terre Adélice

Lyon rivalise de glaciers plus bons les uns que les autres, et c’est Terre Adélice qui remporte la palme.

Sorbets au cassis, à l’açaï, à la betterave rouge, à la pêche blanche, ou bien glaces à la vanille, au sirop d’érable ou au yaourt : il y en a pour tous les goûts !

Point bonus : Terre Adélice propose une centaine de parfums bio.

1, place de la Baleine 69005 Lyon

Little – petits gâteaux

Tu risques la crise d’hyperglycémie rien qu’en franchissant le seuil de ce joli salon de thé ! Spécialistes des cupcakes, Little propose également de superbes brunch, et autres petits plats salées comme sucrées !

30 Rue des Remparts d’Ainay, 69002 Lyon

Brunch

L’épicerie

Un café/resto hyper sympa. C’était MON spot préféré de l’année dernière, mon école étant juste à côté ! Tu pourras y bruncher ou y prendre les meilleurs goûters, avec des tartines immenses pour quelques euros seulement !

24 Cours Albert Thomas, 69008 Lyon et 2 Rue de la Monnaie, 69002 Lyon

Diploid

Une de mes dernières découvertes ! Acaï bowl, pancakes au saumon, latte au charbon… Tout y passe ! Le cadre est top, mais attention : il faut souvent faire la queue pour pouvoir s’installer !

18 Rue de la Platière, 69001 Lyon

Se caler l’estomac

Hank burger, 100% vegan, 100% miam miam

Quand je passe la porte de chez Hank, je n’ai plus qu’une chose en tête : LES FRITES AU FROMAGE VEGAN.

En tant que vegan qui a pas mal bourlingué et donc eu la chance de goûter moult mets végétaux, c’est vraiment mon must ! C’est la première fois de ma vie que je viens à bout d’une carte fidélité et que je profite enfin du dixième burger offert (c’est dire).

5 rue Pizay, 69001 Lyon

Casa Nobile

LE resto italien que je recommanderai jusqu’à la fin de mes jours !

Tenu par une équipe 100% italienne, ce petit restaurant se trouve à deux pas de la place Bellecour. Tu pourras y déguster de délicieux plats faits maisons qui devraient te caler l’estomac pour les 10 prochaines années.

Attention cependant, le restaurant n’est pas bien grand et ne prend pas de réservation : premiers arrivés, premiers servis !

3 Place de l’Hôpital, 69002 Lyon

Yabio, le burger 100% bio

Yabio s’engage à n’utiliser que des ingrédients 100% bio, issus de filières de production locales et respectueuses des équilibres naturels dans ses burgers !

Végés, vegans, ou avec de la viande : Yabio s’adapte à sa clientèle et propose même des prix avantageux pour les étudiants fauchés !

4 Rue des Marronniers, 69002 Lyon et 19 Rue du Garet, 69001 Lyon

Mowgli

Café où tu peux luncher avec des produits frais, locaux et de saison entourée d’une déco fantastique !

27 Rue Capitaine Robert Cluzan, 69007 Lyon

Se nourrir l’esprit à Lyon

Lyon regorge de musées en tous genres, à toi de choisir ce que tu préfères entre Beaux Arts et expositions décalées !

M.B.A

Deuxième plus grand musée de France d’après la maman de Cassandre, cet un ancien couvent place des Terreaux accueille des milliers d’œuvres d’art qui n’attendent que toi !

20 Place des Terreaux, 69001 Lyon

M.A.C

Situé dans la Cité Internationale, le musée d’Art Contemporain de Lyon abrite toujours de super expos.

Après la visite tu peux enchaîner avec une promenade au parc de la Tête d’Or, juste en face, pour décompresser après avoir encaissé tout cet art moderne dans ta face.

Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon.

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique

« Documenter et valoriser auprès de divers publics le patrimoine livresque et graphique » : voici la mission que s’est donnée le musée de l’imprimerie et de la communication graphique.

Tout au long de l’année il accueille des expositions et activités pour petits et grands, et propose des visites guidées.

L’année dernière le musée a exposé les travaux graphiques, publicitaires, commerciaux et privés d’Andy Warhol.

13 Rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon

Musée du cinéma et de la miniature

Mon musée préféré à Lyon ♥ (Je suis pas rédac’ ciné-série pour rien après tout)

Plonge dans les coulisses d’Alien, du Parfum et tout plein d’autres grands classiques du cinéma en découvrant des collections de costumes et masques utilisés sur le tournage !

60 Rue Saint-Jean, 69005 Lyon

Le musée des Confluences

Musée d’histoire naturelle, d’anthropologie, des sociétés et des civilisations, le musée des Confluences marque aussi par son architecture particulière.

N’hésite pas à monter sur le toit ou à te prélasser le long du quai pour profiter à fond de l’expérience.

86 Quai Perrache, 69002 Lyon

Les galeries d’art sauvages

Tu en as de partout mais mon conseil c’est de partir explorer la presqu’île entre Victor Hugo et Ampère, tu en trouveras à tous les coins de rue !

La Sucrière, lieu moderne situé sur les Docks Confluences

C’est mon grand coup de cœur du moment. Tu peux y retrouver tout un tas d’évènements trop chouettes comme la biennale d’art contemporain. N’hésite pas non plus à flâner dans le quartier, cool, moderne et très chill.

49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon

Planétarium

Tu veux te mettre des étoiles dans les yeux, ou enfin comprendre pourquoi on parle de planètes gazeuses et de planètes rocheuses ? Rendez-vous au planétarium de Vaulx-en-Velin, à portée de bus depuis Lyon.

Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin

Les adresses shopping à Lyon by Cassandre

Look vintage

Une friperie super chouette avec une sélection toujours stylée !

8 Quai de Bondy, 69005 Lyon

Fripketchup

Avec un nom pareil, cette friperie attire forcément l’œil. Tout comme sa déco qui vaut le détour !

25 Rue Sergent Blandan, 69001 Lyon

Le Bal

Fournisseur officiel de bijoux pour Cassandre, Le Bal regroupe différents créateurs dont Elsa Bénot dont la CM de mad a parlé dans ses favoris du mois de juin !

11 Rue des Capucins, 69001 Lyon

Sortir à Lyon

Où se poser pour chiller à Lyon ?

Les quais de Rhône et les quais de Saône

Lyon est coupée par deux fleuves : le Rhône et la Saône. Soit deux fois plus de quais où les lyonnais peuvent venir boire une bière ou bouquiner en profitant du soleil d’été !

Le soir ces quais peuvent être très animés, des péniches accueillant bars, restaurants et boîtes de nuit.

Le Parc de la Tête d’Or

Avec son jardin botanique trop cool (il y a une vraie serre tropicale !), le Parc de la Tête d’Or c’est le meilleur endroit pour aller se promener, faire un pique-nique ou jouer au frisbee !

Au centre, le parc accueille également un zoo et une île accessible par un souterrain secret ! Je te glisse les coordonnées de l’accès ici (mais chut, c’est un des secrets les mieux gardés de la ville).

Parc de la Tête d’or, 69006 Lyon

L’île Barbe

Petit coin de verdure au milieu de la Saône, l’île Barbe transformera le moindre de tes piques-niques en sortie champêtre.

Quartier-village, l’île Barbe accueille aujourd’hui encore agriculteurs et artisans. N’hésite pas à aller déguster une délicieuse brioche à la boulangerie du coin, ou à visiter l’église romane.

Située à 6 km au Nord de Lyon tu peux t’y rendre en transports en commun, en voiture, ou bien en profiter pour louer un velo’v et te balader le long de la Saône.

Ile Barbe – 69009 Lyon 9ème

Sorties insolites dans et autour de Lyon

La Demeure du Chaos

Musée d’Art Contemporain atypique, la Demeure du Chaos ne se nomme pas comme cela par hasard.

Thierry Ehrmann, l’actuel propriétaire des lieux, a transformé l’ancien relais de poste en galerie à ciel ouvert où sont exposées des œuvres post-apocalyptiques aux revendications politiques.

Gratuit et ouvert au public tous les week-ends de 14h00 à 17h00.

17 Rue de la République, 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Accessible en TCL (transports en commun lyonnais).

Le couvent de la Tourette

Si tu es fan d’archi, il faut absolument que tu fasses les 30 minutes de train qui séparent Lyon d’Évreux pour découvrir cette merveille Du Corbusier.

Route de la Tourette, 69210 Éveux.

Trains pour L’Arbresle depuis les gares Saint Paul, Gorge de Loup, Perrache ou Part Dieu.

Les Jardins suspendus

Nichée sur les toits de Lyon Perrache se trouve une petite pépite verte qui te permettra de respirer un peu d’air frais depuis le centre de Lyon.

Le Bal des Ardents

Cette librairie généraliste à la devanture spectaculaire regorge de bouquins à dévorer qui t’attendent en plein coeur de Lyon.

17 Rue Neuve, 69001 Lyon

Où faire la teuf à Lyon ?

Le petit salon

C’est une boîte de nuit électro techno où tu trouveras LA soirée Lyonnaise à ne pas louper : les This Is Disco ! Attention les billets s’arrachent plus vite que l’éclair, soyez rapides !

Rue de Cronstadt, 69007 Lyon

Le temps des copains

Du bon son des années 1970-80, des classiques comme Le Lac du Connemara ou Dancing Queen : Le temps des copains te promet une soirée chargée en nostalgie.

Viens transpirer sur le dancefloor, brailler tes chansons préférées aux karaokés ou siroter une boisson fraîche au bar.

18, rue Longue 69001 Lyon

La maison M

Club, bar et salle de concert : le maison M est l’endroit parfait où filer après avoir fait la tournée des bars dans le centre !

21 Place Gabriel Rambaud, 69001 Lyon

Le Sucre

Club, concerts, apéros, conférences et événements de tous genres : Le Sucre rythme la vie culturelle des Lyonnais et Lyonnaises.

Bientôt tu ne pourras plus te passer du rooftop en été.

50 Quai Rambaud, 69002 Lyon

Les festivaux festivals à Lyon

L’été en Cinémascope

La saison des cinémas en plein air vient de débuter !

La place Ambroise Courtois, devant l’Institut Lumière, va donc à nouveau être prise d’assaut par les cinéphiles, venus en masse pour assister à la projection sous les étoiles de grands classiques du cinéma.

L’année dernière Louiselle y a vu Thelma et Louise pour la première fois, et c’était une expérience inoubliable !

www.institut-lumiere.org

Les Nuits Sonores

Chaque année en mai, les Nuits Sonores envahissent Lyon pour mettre de l’électro de partout dans la ville pendant 5 jours ! Cette année James Blake, Chilly Gonzales ou Bonobo étaient présents !

www.nuits-sonores.com

Les Nuits de Fourvière

Qu’est-ce qu’Angèle, Arcade Fire, Ibrahim Maalouf, Alt-J, Imany et Norah Jones ont en commun ?

Ils sont tous passés aux Nuits de Fourvière !

Ce festival culturel accueille chaque été depuis 1946 des danseurs, chanteurs, comédiens, musiciens, performeurs au Théâtre antique de Fourvière.

Une expérience incroyable, autant pour le lieu que pour les artistes, à ne manquer sous aucun prétexte (à part si bon… la vie étudiante quoi).

www.nuitsdefourviere.com

Les Reperkusound

Les Reperkusound débarquent au Double Mixte chaque année pour le week-end de Pâques depuis 2006. 3 nuits, 3 scènes et beaucoup de son ! C’est l’un des plus grands rassemblements électro de la ville avec les Nuits Sonores.

www.reperkusound.com

La Fête des Lumières

Connue jusqu’à l’internationale, la Fête des Lumières accueille chaque année plus d’un million de personnes !

Chaque année au début de décembre, Lyon s’illumine de structures artistiques qui en mettent plein les yeux. Attention, si tu crains la foule, cet évènement n’est probablement pas fait pour toi.

www.fetedeslumieres.lyon.fr

Les 24h de l’INSA

C’est un week-end de mai avec 24h de courses, des concerts et des animations sur le campus de la Doua (la fac des scientifiques).

C’est une des festivités estudiantines les plus attendues chaque année.

www.24heures.org

Woodstower

Festival de musique associatif, Woodstower connaît cette année sa 21ème édition au grand parc Miribel Jonage.

En plus de passer un moment chouettos avec du bon son, le festival cherche à « porter à travers la musique les valeurs sociales, économiques, solidaires et ainsi éveiller les consciences ».

En tête d’affiche cette année : Blade, Nekfeu et Antoine De Crécy.

www.woodstower.com

Les grands classiques de Lyon

Fourvière

Colline à grimper pour la plus belle vue sur Lyon. Attention ça va piquer les cuisses mais une vue pareille ça se mérite ! Une fois arrivée en haut, tu y trouveras la Basilique de Fourvière, un des emblèmes de Lyon.

La Croix rousse

Là aussi, ça grimpe mais tu peux prendre le métro ! La vie de quartier qui se dégage des rues est très agréable, et les pentes regorgent de cafés et boutiques plus cool les unes que les autres.

Le Vieux Lyon

Le quartier historique haut en couleurs, un must à arpenter (mais please pas le samedi, y a déjà beaucoup trop de monde dans ces ruelles si étroites).

La Rue de la République (rue de la rép pour les intimes)

C’est LA rue pour faire ton shopping si tu ne veux pas t’enfermer dans un centre commercial.

La Part-Dieu

Gigantesque centre commercial sur plusieurs étages, c’est le lieu où tu pourras trouver à peu près toutes les boutiques qui existent !

L’Hôtel Dieu

Situé à deux pas de la place Bellecour, cet ancien hôpital plein de charme et a été réaménagé en centre commercial l’année dernière.

Bon, c’est pas là que tu vas shopper avec un budget étudiant mais la balade est super sympa et y a AromaZone en plus.

On va terminer par les mots plein de sagesses prononcés par tout bon gones : QUI NE SAUTE PAS N’EST PAS LYONNAIS. HEY.

J’espère que tu va kiffer découvrir ou redécouvrir Lyon !

Tu peux nous partager tes photos de tes découvertes lyonnaises sur le #madmoizellearmy sur Instagram.