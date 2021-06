Je n’étais pas prête pour cette info, mais sache que L’Oréal Paris va très bientôt sortir une collection en collaboration avec la marque Karl Lagerfeld. Oui, c’est inattendu. Mais tu vas voir, ça envoie du lourd !

La collaboration entre Karl Lagerfeld et L’Oréal Paris

« Demain, je pourrais être l’exact opposé de ce que je suis aujourd’hui. »

Les mots de Karl Lagerfeld semblent prendre tout leur sens à travers la collaboration qui vient d’être annoncée entre sa marque et L’Oréal Paris.

La collection oscille entre élégance, sobriété et rock’n’roll, avec des packagings très graphiques qui renferment des produits ma foi fort intéressants.

Parmi eux, une palette plutôt colorée de 9 fards, un duo d’enlumineurs, 6 teintes de rouges à lèvres, un eye-liner et un mascara. Tous portent la patte de Karlito et sont pensés pour permettre des looks divers et variés.

Quand et où se procurer la collection Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris ?

Si tu es hypée par cette collection, sache qu’elle a l’avantage d’être vraiment accessible en plus d’être stylée ! Compte moins de 25€ pour la palette, et entre 15€ et 20€ pour l’highlighter, les rouges à lèvres, l’eye-liner et le mascara.

Tu pourras les retrouver en avant-première au Monoprix des Champs-Elysées et sur le site de L’Oréal Paris dès le 19 septembre prochain, puis à partir du 27 septembre chez les revendeurs de la marque (Galeries Lafayette, Sephora.fr et Sarenza.com).

Alors, est-ce que cette collection te fait envie ?

