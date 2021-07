Après la Fashion Week de Paris, Caroline avait envie de revenir sur les looks des invités qui l’ont marquée à jamais (ou presque.)

La semaine dernière, c’était la Fashion Week, ou plutôt la Couture Week comme on l’appelle plus communément, puisque celle-ci est dédiée à la Haute Couture only.

Et je veux pas me la péter, mais une fois j’ai brodé des trucs pour cette occasion grâce à un stage que je réalisais chez la marque On Aura Tout Vu.

La Couture Week a lieu à Paris début juillet, et s’est terminée fin de semaine dernière.

Donc comme moi et la mode c’est une histoire de love et que j’adore observer les looks des gens, je te fais comme à mon habitude une sélection de mes préférés.

Les meilleurs look de Zendaya à la Fashion Week

Zendaya est toujours habillée par son fidèle styliste Law Roach, et cette personne sait comment faire de l’actrice la personne la plus classe du monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 3 Juil. 2019 à 5 :40 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 3 Juil. 2019 à 3 :20 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 2 Juil. 2019 à 7 :47 PDT

Les meilleurs looks de Céline Dion à la Fashion Week

Si il y a bien quelqu’un qui s’est fait remarquer à la Fashion Week, c’est Céline. Elle a enchainé outfits fous sur outfits fous. (Essaye de répéter ça plein de fois très vite.)

Mais mon préféré, c’est évidemment celui avec les chiens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daily Fashion Updates (@catwalkhautecouture) le 7 Juil. 2019 à 4 :10 PDT

Et je te joins même un petit slide de plusieurs de ses looks de cette semaine-là, car même à 20 ans tu peux y prendre de l’inspiration sans problème.

L’interprète de My Heart Will Go On n’a pas l’intention de s’habiller comme une grand-mère champêtre et continue à vivre sa meilleure vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luxeva (@luxeva.official) le 6 Juil. 2019 à 7 :30 PDT

Tous les autres meilleurs looks de la Fashion Week

#1.

Comme la Couture Week a commencé juste après le mois des Fiertés, certains avaient encore envie d’afficher les couleurs de l’arc-en-ciel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Week (@fashionweek) le 23 Juin 2019 à 9 :07 PDT

#2.

Je suis hypnotisée par ce look qui semble mélanger une inspiration formule 1 avec un look nomade bohème.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Week (@fashionweek) le 16 Juin 2019 à 1 :12 PDT

#3.

Je n’ai pas de mots devant cette superbe tenue que portait Phoebe Tonkin à l’occasion du défilé Chanel. Le contraste de matières, d’épaisseurs, de coupes est si bien maîtrisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Phoebe Tonkin (@phoebejtonkin) le 3 Juil. 2019 à 1 :33 PDT

#4.

Karen Wazen Bakhazi portait un look inspiré du sari, tout en transparence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par StreeTrends (@streetrends) le 5 Juil. 2019 à 10 :01 PDT

#5.

Les deux prochains looks sont portés par la même personne, dont J’ADORE le style.

Le premier est très 60’s, les talons aiguilles en plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heart Evangelista (@iamhearte) le 8 Juil. 2019 à 2 :57 PDT

#6.

Quant au second, j’ai de ce pas envie de le reproduire. Je trouve que le bandeau sous la veste tailleur confère un rendu aussi classe que sexy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heart Evangelista (@iamhearte) le 6 Juil. 2019 à 12 :05 PDT

#7.

Ce look à la coupe classique aurait presque été ennuyeux si ce n’était pour la touche de couleur qui fait absolument toute la différence.

Désormais, mon nouveau goal dans la vie est d’acquérir ce chapeau rouge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sara Sampaio (@sarasampaio) le 3 Juil. 2019 à 9 :47 PDT

#8.

Kiernan Shipka portait une robe bustier rouge au défilé Fendi, dont la matière me semble particulièrement duveteuse, ce qui est dû à l’effet plumes qui semble avoir été opéré sur le tissu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Drops Of Fashion (@dropsoffashion) le 6 Juil. 2019 à 7 :46 PDT

Et la robe prend tout son sens lorsque l’actrice de Sabrina tournoie avec !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kiernan Shipka (@kiernanshipka) le 4 Juil. 2019 à 3 :07 PDT

#9.

La flanelle est plutôt connotée automne et fraîcheur. Alors je trouve ça étonnant et sympathique d’en voir une version estivale qui semble pourtant avoir été concoctée avec un plaid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par StreeTrends (@streetrends) le 6 Juil. 2019 à 2 :45 PDT

#10.

Je trouve cette tenue bohème hyper réussie puisqu’à bien y regarder, la coupe de la robe est similaire à celle d’une robe de chambre, et elle est d’ailleurs bleue à motifs étoiles !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Araya Alberta Hargate (@chomismaterialgirl) le 4 Juil. 2019 à 10 :34 PDT

#11.

C’est fou parce qu’avant je trouvais que l’oversize c’était bien, à condition d’avoir quelque chose de serré ailleurs pour compenser.

Et maintenant, j’adore ressembler à un petit tonneau. Ou plutôt un nuage, pour les plus poétiques.

Je suis donc ultra fan de ce look qui à l’air parfaitement confortable tout en étant au top du style.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Araya Alberta Hargate (@chomismaterialgirl) le 3 Juil. 2019 à 10 :43 PDT

#12.

Je ne saurais même pas quels mots placer sur mon amour pour ce look. Duchesse gothique en haut et fuseau de dandy en bas, associés avec une paire de sandales à talons, un sac miniature et de grandes créoles….

Le mélange des époques se fait à chaque pièce, le rendu est aussi moderne que romantique et tout est lié par le noir, des chaussures à la chevelure.

Je sais pas si je suis en train de faire l’équivalent des profs de français qui voient des explications là où il y en a pas dans les textes, mais ce look m’inspire et j’ai envie d’en faire une dissert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CAMILA COELHO (@camilacoelho) le 4 Juil. 2019 à 7 :56 PDT

#13.

Tu m’aurais montré ces trois pièces en me demandant de les porter ensemble, je t’aurais sûrement regardé d’un air suspicieux.

Je ne comprends pas bien par quelle sorcellerie ce look rend si bien sur cette personne, et je pense que c’est la preuve que la mode n’a aucune règle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ola Farahat (@olafarahat) le 3 Juil. 2019 à 6 :19 PDT

#14.

Cette personne portait carrément du Iris Van Herpen dans la rue, et je l’admire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pattle Chic (@pattlecism) le 3 Juil. 2019 à 10 :10 PDT

#15.

J’ai l’impression que ce look a été confectionné avec des pièces qui n’étaient pas censées aller aux endroits où elles se trouvent. Par exemple, le pantalon matelassé, qu’on attendrait plutôt sur un veste ou un sac.

Et ma touche préférée, le top qui ressemble à un bandana. Je vais essayer ça au plus vite, merci pour le tips.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par StreeTrends (@streetrends) le 3 Juil. 2019 à 10 :19 PDT

À lire aussi : L’évolution mode d’Ariana Grande, chanteuse au style iconique