L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici

Coucou toi, nous sommes le 27 juin et tu es peut être déjà en vacances, à courir en maillot sur la plage.

Si tu as cette chance, bravo à toi ! Sinon tu fais probablement partie de la team qui doit aller en cours ou au travail.

Pour ce nouveau look du jour, je te propose un style simple grâce à ce top, et léger avec ce pantalon large fleuri. Je rajoute différents accessoires pour rendre cette tenue sophistiquée ET portable sous 37°C.



Pantalon large imprimé à 33€ au lieu de 55€ sur La Redoute

Caraco court à 7€ aulieu de 16€

Chaussures à 27,60€ au lieu de 68,99€ sur André

Sac shopper à 9,99€ au lieu de 19,99€ sur Mango

Créoles rouges à 9,09€ au lieu de 12,99€

Alors que penses-tu de ce look du jour ?