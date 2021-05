L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici

Hello toi ! Pour ce look du 12 août, je ne me laisse pas abattre par le mauvais temps et je te présente une tenue d’été idéale pour ces jours pluvieux.

Pour cela, je te propose une veste style navy trouvée sur Asos. Je l’accompagne d’un short paperbag camel ainsi que d’un top blanc côtelé.

Au niveau des accessoires, j’adore ces baskets plateforme blanches et ce sac cabas qui iront très bien avec le style de la tenue.

Veste navy à 24,99€ au lieu de 41,99€ sur ASOS

Short paperbag camel sur Pretty Little Thing à 12€ au lieu de 28€ sur PrettyLittleThing

Top côtelé à 15,99€ sur Mango

Baskets à 23€ sur SHEIN

Sac cabas à 19,99€ sur H&M

Alors que penses-tu de ce look d’été sous la pluie ?