En l’honneur de cette saison actuelle qui est l’été, Carotte te propose des inspirations de looks pour les vacances et notamment la plage !

Il ne te reste plus qu’à boucler ta valise avant d’être prête à partir en vacances ? Jette un coup d’œil à cette sélection de looks, qui peut-être t’inspirera des tenues à glisser dans tes bagages !

Des looks pour se promener en bord de mer

Une robe d’été avec des tennis, c’est tout à fait faisable ! Je t’en ai fait tout un article, dans lequel je te donne des conseils pour être stylée en robe-baskets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ???????? ?. (@glxmkat) le 19 Juil. 2019 à 12 :52 PDT

Le orange, je ne te le dirais jamais assez, est THE couleur qui te garantit une bonne mine sans pareil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sandra ساندرا (@sandraikladious) le 19 Juil. 2019 à 4 :39 PDT

Si tu ne possèdes pas encore de chapeau de paille, c’est le moment où jamais d’investir ! C’est un accessoire mode tout autant qu’un outil anti-insolation. Et non, tu ne ressembleras pas à une petite bergère avec.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ???? ?? 임도희 (@imjennim) le 14 Juil. 2019 à 4 :49 PDT

Pourquoi mettre un haut, quand le top d’un bikini peut faire office de.

Une petite jupe blanche style tennis et une veste en jean, et hop, pas besoin de plus pour être ultra cute.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meredith Foster (@meredithfoster) le 14 Juil. 2019 à 2 :50 PDT

Les fruits sont tendance, je te dis ! Que ce soit sur les bijoux ou les vêtements, ils s’invitent partout. Alors n’aie pas peur d’être fruitée cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tara Milk Tea (@taramilktea) le 13 Juil. 2019 à 4 :37 PDT

Des looks pour la plage et la piscine

Il en faut peu pour être heureux qu’un simple maillot devienne un look et pas des moindres. Avec t-shirt noué ainsi qu’un petit nœud sur la tête, tu es désormais la personne la plus cool de la beach.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kalyn Nicholson (@kalynnicholson13) le 5 Juil. 2019 à 1 :15 PDT

Des looks pour se la péter sur le sable

Petit ensemble de maillot de bain vichy associé à une paire de lunettes de soleil rouge = look Lolita.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charli Howard (@charlihoward) le 9 Juil. 2019 à 11 :03 PDT

C’est le moment d’exhiber tes tatouages (après les avoir enduis de crème solaire évidemment).

Je ne sais pas où cette personne a trouvé son maillot, mais le résultat couleur de cheveux + tatouage + maillot effet corset est tout de même extrêmement badass.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par runa 悪役 (@runabyte) le 1 Juil. 2019 à 10 :36 PDT

Le turban sur la tête est plus stylé que tu ne le penses peut-être. En fait, il peut même te donner un air très chic.

De toute façon, tu es obligée de te tenir droite comme un i pour ne pas qu’il tombe, alors forcément, tu feins une certaine attitude… hautaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Úrsula Corberó ? (@ursulolita) le 7 Juil. 2019 à 9 :30 PDT

Les inspirations pour avoir un max d’assurance à la plage

Le total look latex à la mer, c’est possible si tu le veux assez fort.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kendra “K.O” Oyesanya (@mizzk.o) le 12 Juin 2019 à 11 :17 PDT

Peu importe la tenue que tu choisis de porter à la plage, n’oublie pas l’accessoire le plus important : ta confiance en toi !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KARINA?IRBY (@karinairby) le 17 Juil. 2019 à 6 :57 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mary Jelkovsky (@maryscupofteaa) le 16 Juil. 2019 à 7 :08 PDT

Les looks les plus gourmands pour l’été

Personnellement, je pense que personne n’est plus beau que lorsqu’il s’empiffre de pizza. (N’essaye même pas de me contredire.)

Alors pour engloutir ta pizza en toute détente cet été, n’oublie pas de porter quelque chose de confortable, qui ne t’enserre pas la taille !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sydney Sweeney (@sydney_sweeney) le 2 Juil. 2019 à 10 :43 PDT

Voici une personne qui a redonné tout son sens à l’underboob. Un minimum de tissus pour un max de bouffe, c’est la vie qu’elle a choisi de mener.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mother of Draguns (@nikita_dragun) le 16 Juil. 2019 à 6 :00 PDT

Et enfin, le meilleur look de l’été est celui qui implique l’engloutissement d’un donut.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par loren gray (@loren) le 24 Juin 2019 à 10 :55 PDT

Et toi, c’est quoi ton look de prédilection cet été ?

À lire aussi : Retour sur les tops looks de la Couture Week repérés dans la street