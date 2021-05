Chère MadMoiZelle,

N'hésitez pas à embaucher une rédactrice mode GROSSE, parce que nous autres les femmes grosses (gros, ce n’est pas un gros mot, simplement un adjectif, au même titre que roux, noir, etc.) nous avons des problèmes spécifiques. Ainsi, il faut savoir qu’une personne grosse est grosse PARTOUT, pied et tête inclus : il faut donc choisir des lunettes à monture larges, des chaussures pour pieds larges... Tout cela en restant stylée et fidèle à soi-même... Et ben c’est pas si facile... Combien de fois ai-je acheté une paire de chaussures, non pas parce qu’elle me plaisait, mais parce qu’elle était la seule du magasin assez large pour mes pieds ? MadMoiZelle, viens au secours des amatrices de fringues grosses STP !