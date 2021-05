View this post on Instagram

L’avortement se décline de manière différente selon les époques et les contextes politiques, sociaux et culturels.✔️ À travers le monde, les législations sont variables, allant de l’autorisation à la demande de la femme jusqu’à l’interdiction totale même en cas de viol ou d’inceste.✔️ La libéralisation de l’avortement fait l’objet de polémiques intenses, et une fois acquise elle est parfois remise en question. ✔️ Certains revendiquent l’accès à l’avortement comme un droit humain, un droit des femmes, un droit sexuel et reproductif, mais aussi comme un droit à la santé face aux conséquences des avortements illégaux.✔️ D’autres le condamnent au nom du droit à la vie de l’embryon.✔️ Le Sénat d'Alabama (États-Unis), à forte majorité républicaine, a adopté mercredi 15 mai la loi sur l'avortement la plus restrictive des États-Unis. Dorénavant, dans cet État du Sud, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est interdite, même en cas de viol et d'inceste.✔️ Vous trouvez ça normal que des hommes peuvent faire voter des lois sur le corps des femmes et des hommes trans* ? Que pensez- vous personnellement de cette loi ?✔️ Sinon tout va bien reprenons notre petit train de vie conventionnelle.✔️ #alabama