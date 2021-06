En partenariat avec les éditions Pageturners (notre Manifeste)

Le temps recommence à être frais, ce qui ravit la grande lectrice en moi.

Quoi de mieux que de m’emmitoufler dans un plaid, avec une boisson chaude et un bon bouquin plein d’émotions, sous les envolées de feuilles et la pluie battante ?

Oui, je suis drama, et j’aime ça. Si toi aussi, voici une sélection de bouquins qui me font envie pour l’automne, et parmi lesquels tu trouveras certainement ton bonheur.

Livres à lire cet automne : Aquila, le cauchemar d’une étudiante en Erasmus

Vicky est partie étudier en Italie, grâce à Erasmus. Un matin, elle se réveille après une soirée très arrosée. Enfermée dans son appartement, elle s’aperçoit qu’elle n’a plus ses clefs ni son téléphone.

Sa colocataire n’est pas là, et surtout, elle trouve une chemise qui ne lui appartient pas, ensanglantée, dans sa salle de bains.

Elle comprend alors qu’elle a fait un black out de 48 heures, et cherche à retracer ce qu’il s’est passé durant tout ce temps. Son seul indice : une liste qu’elle trouve dans sa poche, et qui n’a aucun sens pour elle.

Pourtant, c’est bien son écriture…



Clique ici ou sur la couverture ci-dessus pour lire un extrait !

J’adore les histoires en lien avec Erasmus, parce que partir étudier à l’étranger était un de mes grands rêves. Le côté thriller m’attire d’autant plus, et je frissonne déjà en imaginant ce que Vicky va bien pouvoir découvrir.

Avoir un black out est une de mes grosses angoisses, je trouve l’idée de chercher à reconstruire ce qu’il s’est passé pendant ces 48h super bonne.

Ce roman d’Ursula Poznanski se présente comme un thriller au point de départ original, et j’ai hâte d’en savoir plus !

Procure-toi Aquila pour 17,90€ à la Fnac · sur Amazon · en librairie !

Time bomb, un livre haletant pour l’automne

Time bomb lui aussi semble être un titre qui provoquera chez toi des montagnes russes d’émotions.

Joëlle Charbonneau avait déjà montré avec Need et sa saga L’Élite sa capacité à mener un thriller adolescent et à conquérir le public.

Avec Time bomb, elle place le décor : 10 jours avant la rentrée, 6 lycéens sont dans leur établissement scolaire, pour différentes raisons. C’est alors qu’une bombe explose. Puis une autre. Et une autre.

Chacun d’entre eux sait que le poseur de bombes est parmi eux. Mais comment savoir de qui il s’agit dans ce huis clos ?

Clique ici ou sur la couverture ci dessus pour lire un extrait !

Le livre, rythmé par les comptes à rebours, donne la parole tour à tour à chacun des personnages. Entre préjugés et réalité, comment vont-ils parvenir à faire la différence ?

De ce que j’en ai vu, le roman semble encourager à rencontrer vraiment son prochain, au-delà des apparences, sur lesquelles on a tendance à s’attarder au moment de la rentrée…

Procure-toi Time Bomb pour 15,90€ à la Fnac · sur Amazon · en librairie !

Plonge-toi dans le Grishaverse avec King of Scars

Nous t’avions déjà parlé du Grishaverse à plusieurs reprises : c’est un univers fantastique aux airs médiévaux, dans lequel se déroulent plusieurs sagas qui ont conquis des milliers de lecteurs et lectrices.

King of Scars prend place dans ce monde.

Dans ce royaume très inspiré de la mythologie de l’Est, Nikolai est le souverain, admiré par ses sujets. Mais ce jeune homme cache bien son secret : il a été maudit, et se transforme presque chaque nuit en bête monstrueuse.

Comment protéger son fief alors qu’il est lui-même la menace ?

Clique ici ou sur la couverture ci-dessus pour lire un extrait !

King of Scars raconte ce combat permanent entre ses deux personnalités, sur fond de créatures fantastiques. Idéal sous la couette !

Tu peux en apprendre plus sur le Grishaverse par ici.

Procure-toi King of Scars pour 17,90€ à la Fnac · sur Amazon · en librairie !

Like a love story, le livre LGBT que j’attends pour cet automne

Ce livre prend place dans le New York des années 1980.

La communauté LGBT+ vit sous la menace du Sida. En réaction à ce fléau, l’association Act Up voit le jour, et tapisse les murs de la ville de posters.

Dans cet environnement, trois jeunes vont se rencontrer, s’aimer, et vivre des aventures qui les transformeront profondément.

Dans ce livre, en grande partie autobiographique, Abdi Nazemian raconte l’histoire d’un héros iranien, homosexuel, qui immigre aux États-Unis.

Doublement politique, l’histoire traite de l’immigration iranienne comme de la lutte contre le Sida, qui décime les populations LGBT+.

Le roman semble avoir un air de 120 battements par minute, le tout en s’adressant à un public plutôt jeune. Il est très attendu, et pour ma part, j’ai hâte de voir ce à quoi il ressemblera !

Il sera disponible en librairie début novembre, et tu peux d’ores et déjà le précommander.

Précommande Like a love story pour 17,90€ à la Fnac · en librairie !

#murder, une dystopie aussi haletante que dérangeante

Imagine une histoire à la croisée de Black Mirror et de The Hunger Games... Cela pourra te donner une idée de l’ambiance de #murder, une dystopie qui s’annonce angoissante à souhait.

Dans ce monde inquiétant, la peine capitale prend la forme d’un jeu de téléréalité diffusé via une application.

La Justice est l’affaire de tous et toutes, la population note, commente, fait des pronostics pour juger les personnes considérées comme « mauvaises » par ladite application.

Mais si l’une des personnes condamnées s’avérait victime d’une erreur judiciaire, que se passerait-il ? C’est le cas de Dee, une innocente que des milliers de personnes voudraient voir massacrer…

Ce titre m’intrigue beaucoup, notamment parce que j’adore les dystopies. L’épisode Hated in the Nation de Black Mirror, où un serial killer s’attaquait à des victimes désignées par l’opinion publique sur Twitter, m’avait beaucoup marquée.

#murder me rappelle le #DeathTo de cet épisode. J’ai donc hâte d’en savoir plus sur l’intrigue du roman !

Précommande #murder, disponible dès le 2 octobre, pour 16,90€ à la Fnac · sur Amazon · en librairie !

Que de titres à découvrir cet automne ! Et toi, lesquels te font envie ? Dis-moi en plus dans les commentaires !

