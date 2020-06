Ce livre qui dénonce le prix des tampons cache une surprise

View this post on Instagram

Wer sich gefragt hat, wie das Tampon Book von innen aussieht? Hier gibt’s einen kleinen Sneak Peak IN das Buch 📖 Illustriert von Ana Curbelo @untepid sowie Alica Läuger @alicalouise in 46 Seiten voller interessanter Informationen über Tampons, Steuern und was die Men*struation mit Sex und Männern zu tun hat 😉 🍌 _______________________ @facebook sperrt momentan unsere Anzeigen aufgrund „zu politischer Inhalte“ 🙈 Scheinbar ist auch Zuckerberg kein Fan der Tamponsteuer 😱😉 Wir möchten euch noch mal von ganzem Herzen bitten, das Video in eurer Story zu teilen 🔥 _______________________ An dieser Stelle ein Dank an @journelles @instylegermany @glamourgermany @businesspunkmag @wuv_mag @maedchen_redaktion @missmagazin @focus_online @mitvergnuegen @tresclick @fogs_magazin und allen Radiosendern, die berichtet haben 😍💪🏻❤️ Nach Ostern geht’s weiter 🔥❤️ #tamponbook #thetamponbook #tampontax #stoptaxingperiods #period