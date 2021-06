Lisa Miquet, alias Miquette à l’époque où elle était OrchestreuZ du forum de madmoiZelle, est maintenant une journaliste, reporter et aventurière accomplie.

Elle est en ce moment même à Beyrouth au Liban en tant que reporter pour Planète+, afin de réaliser la série Bombing Beirut dont les deux premiers épisodes sont déjà disponibles !

Le métier de rêve de Lisa quand elle était jeune, c’était de voyager, faire des images, découvrir de nouvelles cultures en exerçant le métier de photographe ou journaliste.

Après avoir fait une licence info com axée sur la communication visuelle, un échange Erasmus dans une école de cinéma en Espagne, Sciences Po Grenoble puis une master de direction de projet transmédia…

Lisa a bossé chez madmoiZelle, chez Konbini, chez TF1, et elle a co-réalisé avec Léa Bordier le documentaire des Internettes Elles prennent la parole.

Elle est devenue une journaliste, reporter et photographe accomplie en shootant Angèle, Adèle Exarchopoulos ou encore François Hollande pendant son mandat.

Et il y a quelques mois, elle a répondu à un appel à projet lancé par Planète+, la chaîne voyage et évasion de Canal+ :

Ça a été un très long process, et finalement après avoir passé toutes les étapes et l’entretien chez Canal devant un jury, j’ai été lauréate !

Il fallait trouver une idée de documentaire, envoyer un CV, faire un devis, et si ça leur plaisait, le projet était réalisé. Du coup j’ai fait ça un dimanche soir en mangeant des chips devant la télé, en me disant bon allez, pourquoi pas !

Pour mener ce projet à bien, Lisa a dû enfiler plusieurs casquettes. En plus d’être hyper formateur, l’exercice l’a fait sortir de sa zone de confort :

« Quand j’ai été choisie, on m’a donné une enveloppe et j’ai dû me débrouiller pour faire le budget, voir comment m’organiser, choisir mon logement, me renseigner sur les visas, sur comment passer les douanes avec du matériel.

J’ai donc dû assumer les casquettes de productrice, de journaliste parce que j’ai fouillé et construit mon sujet de A à Z, de réalisatrice et même de chef opératrice avec toutes les contraintes techniques que ça implique !

Je fais aussi le montage, la post-production… En fait la seule chose dont je ne m’occupe pas c’est le son, j’ai un ingénieur son avec moi. Même les sous-titres c’est moi qui les fais.

Ensuite je dois exporter les épisodes, les envoyer vers la France (avec la connexion libanaise qui est horrible), et tout ça en une semaine pour chaque épisode, puisqu’il y en a un qui sort tous les jeudis depuis le 6 juin.

En parallèle je dois aussi animer les réseaux sociaux de Planète+ en mettant des photos sur le feed Instagram, en faisant des stories de voyage et de making of. »