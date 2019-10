C’est l’heure d’une petite danse de la joie.

Le mot lesbienne ne sera plus associé au porno sur Google

Jusqu’à hier, une recherche Google avec le mot-clé « lesbienne » te menait tout droit à de la pornographie.

Mais comme le dirait Elsa de la Reine des Neiges (icône lesbienne pour un peu que tu traînes sur Tumblr) : « Le passé est passé ».

Depuis aujourd’hui, jeudi 18 juillet 2019, tu peux taper « lesbienne » dans le moteur de recherche sereinement.

Finie, la peur de te retrouver par accident nez-à-nez avec deux femmes aussi lisses qu’un chat sphynx, armées d’ongles aiguisés comme des ouvres-lettres, en plein milieu d’un ciseau, seule position homologuée dans la communauté lesbienne, c’est bien connu.

Désormais, les premiers résultats liés au mot-clé à s’afficher sont ceux de la page Wikipédia dédiée au lesbianisme, et des définitions du mot « lesbienne ». Même pas besoin d’activer la fonction Safe Search pour achever un tel miracle.

Les sites pornographiques ne sont pas éradiqués de l’Internet, mais n’apparaissent plus que dans les pages suivantes.

Le collectif SEOlesbienne, qui lutte pour améliorer le référencement du mot sur internet, a célébré la nouvelle dans un tweet :

🙌 On a une GRANDE nouvelle à vous annoncer 👉 quand on tape le mot #lesbienne dans le moteur de recherche @GoogleFR : on a désormais accès à du contenu non pornographique. 👊 ON A GAGNÉ 🎉 #SEOlesbienne pic.twitter.com/8gH9vpgCpZ — #SEOlesbienne (@SEO_lesbienne) July 18, 2019

Séparer « lesbienne » et porno, pourquoi c’est important ?

Avant ce grand ménage de Google, l’association systématique du mot-clé « lesbienne » à des sites pornographiques participait à l’hypersexualisation et à l’objectification des femmes homosexuelles.

Une sexualisation dangereuse, qui ne se limite pas au Web, comme le montre le cas récent de ce couple de femmes agressées pour avoir refusé de s’embrasser devant des mecs.

Reléguer les résultats pornographiques à des pages plus lointaines, au profit de contenus variés et plus neutres, permet donc de diversifier l’image de la « lesbienne » et d’éduquer les internautes sur le sujet.

À lire aussi : Je suis lesbienne, croyante de culture musulmane, et ça se passe bien !

Interviewée par le magazine TÊTU, Fanchon, la cyberactiviste à l’origine de SEOlesbienne, a montré son contentement :

« Une adolescente qui va taper lesbienne dans sa barre de recherche Google aura enfin des contenus pertinents. De l’information, du loisir, bref ce qu’il aurait toujours fallu avoir. »

Une victoire qui fait plaisir !

À lire aussi : Les homosexuels pourront ENFIN donner leur sang sans s’abstenir 12 mois