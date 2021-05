Publié le 13 août 2019

Je me souviens que, petite et largement influencée par ma mère, j’ai lu Les Quatre Filles du docteur March de Louisa May Alcott. C’est un véritable classique de la littérature américaine… dont je ne garde malheureusement que très peu de souvenirs.

Je suis donc ravie de pouvoir le redécouvrir sur grand écran le 25 décembre 2019, avec en bonus Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet ET MERYL STREEP jouant dans un film de Greta Gerwig. Rien que ça !

Peut-être me feront-elles l’effet d’une madeleine proustienne !

Un premier trailer pour Les Filles du Docteur March

Je l’ai attendu toute la journée, mais enfin voici les premières images du prochain film de Greta Gerwig.

J’AI BEAUCOUP TROP HÂTE !

Une nouvelle adaptation cinématographique de Les Filles du Docteur March

Si comme moi tu ne te souviens plus vraiment de tes jeunes années lecture, ce résumé te rafraîchira peut-être la mémoire.

La famille March est une famille ruinée, mais cependant toujours prête à se montrer charitable.

Le père, Robert, est un pasteur qui se retrouve engagé dans la Guerre de Sécession aux États-Unis comme aumônier.

Il laisse alors ses quatre filles, leur mère et Hannah, leur domestique, faire face aux difficultés de la vie quotidienne en temps de guerre.

Les quatre filles présentent des caractères bien différents : Meg est une aînée raisonnable, Jo est intrépide, Beth est généreuse et Amy, la petite dernière, est un tantinet capricieuse et orgueilleuse.

Pour aller plus loin, tu peux toujours regarder toutes les autres adaptations cinématographiques qui ont déjà été réalisées.

La première date de 1933, la seconde de 1994, et il en existe également deux autres en 1978 et 1994. Tu as même le loisir de mater la série de 2017.

Un choix immense, qui rend compte aussi de l’ampleur du chef-d’œuvre littéraire, capable de donner autant de matière au septième art.

Une équipe fabuleuse derrière Les Filles du Docteur March

Je ne sais pas par où commencer tant ce film me fait envie sur le papier.

Prenons Greta Gerwig, par exemple, une jeune actrice et récemment réalisatrice. Elle s’est notamment illustrée avec son dernier film en date : Lady Bird.

Elle y parle de l’adolescence avec décalage mais aussi justesse, ce qui me fait dire qu’elle sera parfaite pour diriger ses actrices dans les rôles des filles du docteur March.

Côté casting, je ne peux même plus te présenter l’immense Meryl Streep, qui endossera le rôle de la tante des quatre sœurs, tandis que Laura Dern sera leur mère.

Emma Watson sera aussi de la partie et interprètera Meg, une aînée sage, rôle qui lui sied à merveille.

Saoirse Ronan est l’une de mes actrices préférées du moment, et elle incarnera la courageuse Jo. Elle avait déjà travaillé avec Greta Gerwig dans Lady Bird, ainsi que Timothée Chalamet, que tu retrouveras aussi dans Les Filles du Docteur March dans le rôle de Laurie.

Décidément, la jeune réalisatrice sait s’entourer d’acteurs fétiches talentueux !

Et il y aura aussi Louis Garrel, Jame Norton, Florence Pugh… La liste n’en finit pas !

Alors mon chaton, échangeras-tu ta dinde de Noël pour un seau de popcorn le 25 décembre 2019 pour voir Les Filles du Docteur March au cinéma ?

