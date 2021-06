Décidement, cette année Nekfeu n’a fait que me surprendre.

D’abord avec l’annonce tardive de la sortie de son film en séance unique à travers le monde, qui annonçait son prochain album Les Étoiles Vagabondes. Puis avec la sortie surprise de son album Les Étoiles vagabondes : Expansion seulement deux semaines plus tard.

Et aujourd’hui c’est l’annonce de Netflix France qui me remplit de joie : Les Étoiles vagabondes le film, réalisé par Nekfeu et Syrine Boulanouar, sera disponible dès demain mardi 20 août 2019 sur Netflix !

Les Étoiles vagabondes, le film de Nekfeu

Après deux ans d’absence des bacs et des réseaux sociaux, Nekfeu a tapé fort au mois de juin 2019 pour la sortie de ses deux nouveaux albums Les Étoiles vagabondes et Les Étoiles vagabondes : Expansion.

L’annonce et le synopsis du film qui précédaient la sortie des albums étaient très mystérieux :

« Quand deux étoiles sont trop proches et que l’une d’elles explose en supernova, il arrive qu’elle condamne l’autre étoile à errer sans trajectoire dans l’univers. On les appelle les étoiles vagabondes. »

Et le visionnage du film permettait de donner une autre dimension aux albums et répondait à beaucoup de mes questions sur l’œuvre globale de Nekfeu : comment va Ken ? Pourquoi a-t-il mis autant de temps sans dire un mot après la sortie de Cyborg ? Comment procède-t-il pour écrire ses chansons et trouver l’inspiration ?

Le film a finalement fait 100 000 entrées en une soirée, et m’a personnellement donné le sourire.

J’y ai retrouvé le Nekfeu émotionnel, fraternel, paumé et intelligent qui me manquait, et j’ai adoré la sensation d’être connectée à des milliers d’autres fans du rappeur au même moment. Mais je ne vais pas plus te parler de ce que j’ai pensé du film, je le faisais déjà dans cet article écrit avec Alix.

Les Étoiles vagabondes, le film de Nekfeu disponible sur Netflix

Jusqu’à aujourd’hui je ne savais pas quoi répondre aux personnes qui me demandaient comment visionner le film si elles avaient loupé le coche, et bien cette question est désormais résolue !

Je vais pouvoir le regarder à nouveau maintenant que je connais toutes les chansons de Les Étoiles vagabondes : Expansion par cœur…

Et j’espère que tu me raconteras ce que tu as pensé du film quand tu l’auras vu si ce n’est pas déjà fait !

