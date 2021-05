Un set Lego à la gloire de la série américaine culte Friends sera bientôt commercialisée, et c’est un Français qui l’a inventé !

Mise à jour du 7 août 2019

Voici un touuuuut petit aperçu du set Lego :

The one with LEGO bricks ? Coming soon ?? pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY

— LEGO (@LEGO_Group) August 6, 2019