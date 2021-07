J’ai toujours su que le cannabis était illégal. J’ai aussi toujours su qu’il n’était franchement pas difficile à trouver.

Si je suis une oie blanche n’ayant jamais acheté personnellement la moindre barrette de shit, j’ai pigé dès la 6ème que dites donc, les joints ont beau être hors-la-loi, ils sont… partout !

Le cannabis, en France, est illégal mais très répandu, alimentant des trafics souterrains et se vendant parfois coupé avec des trucs douteux. Alors certains se demandent : pourquoi ne pas le légaliser ?

La légalisation du cannabis en France

Comme l’indique 20 Minutes, c’est une note du Conseil d’analyse économique, instance dépendant du Premier ministre, qui préconise la légalisation du cannabis.

Le texte est disponible ici si tu veux le lire !

La note indique que la répression du cannabis est un échec en France, s’appuie sur d’autres pays l’ayant légalisé et recommande donc une mise sur le marché encadrée par l’État.

Comme pour le tabac, sa vente serait par exemple interdite aux mineurs et mineures ; sa consommation ne serait pas autorisée partout non plus.

Quant au trafic illégal qui a pris une grande ampleur dans certaines zones de France, le rapport réfléchit aussi à l’impact qu’aurait sa possible disparition si les joints finissaient par être vendus légalement.

Le cannabis légal en France, un jour peut-être ?

Note bien qu’on ne parle pas seulement de cannabis thérapeutique, permettant d’aider à la gestion de certaines maladies, mais aussi du cannabis récréatif.

À savoir, le joint fumé par Monsieur et Madame Tout-le-monde, peu importe la motivation derrière cette consommation.

Le Conseil d’analyse économique n’est pas un organe décisionnel : je ne te promets pas que cette note sera suivie d’effets concrets. Cependant, comme conclut 20 Minutes :

« Rien ne dit aujourd’hui si cette proposition choc restera dans un tiroir ou sera une source d’inspiration pour les pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit, le débat est publiquement relancé »

Que penses-tu d’une possible légalisation du cannabis ? Pour, contre, ne se prononce pas ? Discutes-en dans les commentaires !

À lire aussi : J’étais accro au cannabis, voici comment je m’en suis sortie