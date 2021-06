Depuis ma tendre enfance, j’ai une véritable passion pour les canassons, alors à six ans, j’ai décidé que je ferai de l’équitation.

Je n’ai pas vraiment laissé le choix à mes parents qui ont dû payer mes cours pendant bien longtemps, jusqu’à ce que je doive me résoudre à arrêter, à cause de mes études.

Mais récemment, ma jeune sœur a eu l’immense bonheur d’adopter un poney, et j’en ai profité pour reprendre ce sport tant aimé.

Je me suis d’abord remise doucement en selle, jusqu’à la semaine dernière, où j’ai repris pour la première fois la compétition.

Un week-end mouvementé, qui m’a fait me rendre compte que l’équitation me sert aussi dans la vie de tous les jours.

1ère leçon tirée de l’équitation : savoir se vider la tête

La première raison pour laquelle j’aime autant l’équitation, c’est que c’est une discipline qui demande une concentration intense.

En effet, une fois montée sur le dos de la bête, il n’est plus question de s’en poser, des questions.

Le cheval étant un animal très sensible, s’il sent que je ne prends pas réellement les commandes, que j’ai la tête ailleurs, il peut faire de moi un pâté en croûte s’il le veut.

Je suis un peu trop dans ma tête, à réfléchir au sens que je voudrais donner à chacune de mes respirations, alors l’équitation est un sport idéal pour me recentrer.

Quand je suis à cheval, plus rien d’autre ne compte.

Une fois ma séance terminée, j’ai les idées en place, je vois plus nettement les choses importantes et j’ai oublié les autres. C’est comme un bon coup de ménage dans mon cerveau.

Et je pense que c’est valable pour toutes les activités qui font profiter pleinement de l’instant présent.

C’est important, pour moi en tout cas, de me vider la tête et d’engendrer de la sérotonine pour y voir plus clair ensuite.

2ème leçon tirée de l’équitation : ne plus avoir honte

Qu’on se le dise, l’équitation connaît beaucoup de préjugés dont il est difficile de sortir.

Ce n’est pas vraiment un sport puisque c’est le poney qui court, les filles qui font de l’équitation sont un peu zinzins, c’est une activité de fille à papa…

Bref, j’en ai toujours entendu des vertes et des pas mûres.

Et même dans le milieu bourru et compétiteur du cheval, la honte est un sentiment qui revient souvent au galop (lol), en même temps que celui du syndrome de l’imposteur.

Alors j’ai un peu intériorisé cette partie de moi de rideuse de l’extrême pour éviter le jugement des autres, jusqu’à ce qu’elle ressorte il y a quelques mois, quand je me suis remise en selle.

J’ai commencé à revendiquer que, oui, je suis cavalière. Timidement au début, et puis aujourd’hui, je trouve important d’assumer cette facette qui fait partie intégrante de ma personne depuis plus de 15 ans.

Et je me sens mieux, plus honnête, envers moi-même et tout mon entourage !

3ème leçon tirée de l’équitation : tomber pour mieux se relever

Oui, je sais, on dirait un proverbe à la con collé sous un coucher de soleil.

Mais dans le cas de l’équitation, c’est assez littéral.

Le week-end dernier, pendant mon entraînement pré-compétition, ma ponette a décidé de se planter devant l’obstacle non pas une, mais bien deux fois.

Et moi, les deux fois, j’ai sauté l’obstacle sans elle. Ça rend humble de faire des soleils et de bouffer le sable de la carrière, c’est le moins qu’on puisse dire.

Je ne suis jamais autant tombée de cheval qu’adulte, quand ma peur et mes doutes me privaient parfois de mes moyens.

Et quand je me prends des gadins, je peux me faire assez mal, car je n’ai plus le corps malléable d’une enfant.

Une fois par terre, j’ai deux options : je peux m’arrêter là ou remonter à cheval.

Mais en équitation, à moins que les pompiers doivent t’embarquer, tu rechausses les étriers et en avant Guingamp. Et pas question d’y aller sans aplomb, sinon, c’est la deuxième chute assurée (comme ça m’est arrivé le weekend dernier).

Moi, j’ai chuté deux fois, je suis remontée deux fois, et devine quoi ? Le lendemain, j’ai aussi remporté deux prix, parce que mes chutes m’ont appris davantage qu’une séance d’entraînement réussie !

4ème leçon tirée de l’équitation : arrêter d’écouter les autres, parfois

C’est ma leçon la plus récente, puisque je l’ai apprise le week-end dernier.

Mon tour approche, ma coach me rappelle les erreurs à ne pas reproduire, une cavalière me raconte sa pire chute, et chacun y va de son petit conseil pour me détendre.

Mais moi, ce que je veux, c’est me con-cen-trer. Les sensations sur mon cheval, seule moi les aurai, et j’ai besoin de me mettre dans ma bulle pour mieux les détecter le moment venu.

Alors je m’isole, et même si les avis des autres sont à prendre en compte, parfois, mieux vaut se faire confiance que tenter désespérément de faire une synthèse de tous ces conseils.

5ème leçon tirée de l’équitation : dire quand ça ne va pas

Mais parfois, la confiance en soi seule ne suffit pas pour se rassurer.

Juste avant mon passage, j’ai paniqué et j’ai confié à ma mère que j’avais vraiment peur de me reprendre les mêmes tôles qu’à l’entraînement.

La pauvre ne pouvait pas faire grand chose pour moi, elle est à peu près aussi calée en poney que moi en bobsleigh.

Mais elle a eu une idée merveilleuse, et m’a filé un gilet airbag spécial équitation (on n’arrête pas le progrès !), juste à temps pour que j’entre en piste avec.

La peur s’est effacée de mon esprit, et tout à coup, j’ai compris que j’étais là pour m’amuser et y aller à fond.

Et c’est ce que j’ai fait !

J’en retiens donc que parfois, ça vaut le coup de me rendre vulnérable, de dire quand ça ne va pas, car les gens autour ont peut-être des solutions auxquelles je n’ai pas pensé.

Et toi lectrice, quelles leçons as-tu tirées de la pratique de ton sport ?

