Dans son rapport adopté lundi 27 mai, la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les crèches dénonce un système « à bout de souffle », alimenté par « un cercle vicieux de la défaillance ».

C’est un constat sans appel. Alors que la parution quasi simultanée de deux enquêtes sur le secteur des crèches privées, Le prix du berceau et Babyzness, avaient conduit, en novembre dernier à la création d’une commission chargée d’enquêter sur le modèle économique des crèches et la qualité d’accueil tout-petits en France, voici que cette dernière vient de rendre ses conclusions. Et elles ne sont guère optimistes.

Dans son bilan, adopté lundi 27 mai par les députés, la rapporteure du projet, Sarah Tanzilli (Renaissance), étrille un système de la petite enfance « à bout de souffle ». Le rapport dénonce notamment une « complexité kafkaïenne, un sous-financement chronique, une insatisfaction des usagers et des personnels, une multiplication des dérogations… »

« C’est le modèle économique et les règles de fonctionnement des crèches qui ont contribué à établir un cercle vicieux de la défaillance », constate Sarah Tanzilli.

Accueillir toujours plus d’enfants au détriment de leur bien-être

Selon le rapport d’enquête, le problème est notamment que les pouvoirs publics se sont davantage focalisés sur le nombre de places en crèche, plutôt que sur la qualité d’accueil des tout-petits.

Or, souligne la rapporteure, « accueillir le plus d’enfances possible » dégrade non seulement les conditions d’accueil, mais aussi les conditions de travail des professionnelles du secteur. Or, des conditions de travail dégradées les poussent à quitter le métier, ce qui se répercute nécessairement sur le nombre de berceaux disponibles dans les structures. Selon la députée Renaissance, ce sont 10 000 places en crèches qui seraient actuellement « gelées » faute de personnel suffisant. Et ce, dans le secteur privé comme dans le secteur public ou même l’associatif.

À lire aussi : Sous-staffées et sous-payées, ces professionnelles de crèche dénoncent les conditions d’accueil des enfants

Moins d’enfants pour chaque adulte encadrant

Pour mettre un terme à ces défaillances systémiques, le rapport dresse 73 pistes d’amélioration. Parmi ces dernières, la priorité doit être mise sur de meilleures conditions d’accueil des enfants, afin d’en finir avec les problèmes de maltraitance.

Le rapport recommande ainsi de revoir à la hausse le taux d’encadrement dans les crèches : actuellement d’un adulte pour six enfants, il souhaite passer à un adulte pour cinq petits d’ici à 2027 et à un pour quatre en 2030.

Autre recommandation : celle de mieux encadrer le secteur de la petite enfance en supprimant les formatons en ligne et en mettant mettant en place une carte professionnelle, obligatoire pour travailler en structure collective. Enfin, afin de répondre au problème des 200 000 berceaux manquants, le rapport préconise de mettre fin aux réservations de places par les entreprises pour leurs salarié·es. leurs salariés.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.