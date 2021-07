Le dessin-animé Le Roi Lion est sorti en 1994 et a sans doute illuminé ton enfance. Alors que sa version en live-action s’apprête à sortir au cinéma, voilà quelques information que tu n’avais peut-être pas sur ce classique Disney.

Le Roi Lion, j’en ai soupé matin, midi et soir pendant des années.

À force de m’entendre gueuler les chansons avec un sens du rythme tout incertain, mes parents ont sombré dans un état proche de l’Ohio.

Mon père ne peut même plus en entendre parler, et c’est bien légitime.

L’enfer n’est pour lui pas fini puisque Disney sort dans deux jours une nouvelle mouture du Roi Lion, en live-action cette fois, et avec un casting dingue : Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen et Billy Eichner entre autres talents.

Quant à moi je suis ravie.

À cette occasion, laisse-moi te replonger en enfance !

Voilà 4 infos sur le dessin-animé que tu as maté en boucle quand tu avais la taille d’une table basse.

Quelques chansons du Roi Lion sont signées Elton John

Non mais sans déconner, je n’en savais rien.

Je suis sous le choc.

La BO du film de 1994 a en partie été signée par le chanteur qui vient d’avoir droit à son propre Biopic : Rocketman.

L’artiste aux deux-mille casquettes a notamment composé Hakuna Matata et L’Histoire de la vie, autant dire les deux meilleurs sons de tout le film selon moi.

Honnêtement, depuis un quart d’heure que j’ai cette information, j’aime encore plus ces deux morceaux.

Il me faut préciser d’ailleurs que L’histoire de la vie a été arrangé et produit par Hans Zimmer himself, le compositeur qui a bercé notre enfance avec tous ses sons pour Disney.

Le Roi Lion : l’un des plus gros succès d’animation

Toy Story est l’animé qui a enregistré le plus d’entrées au box-office de tous les temps.

Et juste derrière marchent nos amis Simba, Nala, Timon et Pumbaa.

En effet, le dessin-animé de Roger Allers et Rob Minkoff arrive à la seconde place des plus gros succès animés de l’histoire.

Un record mérité, si tu veux mon avis. Rien qu’aux États-Unis, le film a enregistré quelques 328,4 millions de Dollars de recette.

Il arrive ainsi quinzième dans le classement des films qui ont eu le plus de succès de l’histoire du cinéma.

Jean Reno est la voix française de Mufasa

Bordel, mais maintenant tout fait sens !

C’est fou, j’ai toujours eu l’impression que la voix de Mufasa m’était familière, sans jamais prendre la peine de savoir quel acteur la lui avait prêtée.

Et pourtant, il s’agit de Jean Reno, aka l’un de mes acteurs français préférés. Enfin l’un de mes acteurs préférés tout court d’ailleurs.

Quant à Scar, c’est Jean Piat qui s’est chargé de lui donner sa voix.

Si tu as moins de 25 ans, ce nom ne doit pas te dire grand chose, mais sache que Jean Piat a été un acteur et écrivain très célèbre qui a notamment fait ses armes à La Comédie française.

Un ponte dont je ne savais pas non plus qu’il avait participé au succès du Roi Lion.

Le Roi Lion, au cœur d’une polémique

Ferme tes yeux et essaye de refaire le film dans ta tête.

Tu vois la scène lors de laquelle Simba abandonne Timon et Pumbaa pour s’étendre sur une falaise d’un air désespéré ?

Rappelle-toi qu’un nuage de poussière s’élève alors dans le ciel.

D’après certains, la poussière forme à ce moment là le mot SEX à l’écran, ce qui a créé une vive polémique.

Mais les studios Disney se sont défendus d’une pareille accusation en clamant que le mot écrit dans le ciel était SFX (pour Special Effects).

Qui a tort ? Qui a raison ?

En tout cas, cette anecdote est bien fameuse, et une nouvelle fois m’était complètement inconnue.

Alors douce lectrice, avais-tu ces infos ? Si tu en as d’autres, n’hésite pas à les préciser en commentaires.

Et si tu veux te replonger dans le dessin-animé Le Roi Lion, sache qu’il sera diffusé ce soir, lundi 15 juillet, à 21h05 sur m6.

