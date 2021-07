Quentin Dupieux étant l’un de mes réalisateurs préférés du moment, j’attendais Le Daim comme le Messie.

Et je n’ai pas été déçue. Promis, tu ne le seras pas non plus !

De quoi parle Le Daim ?

Georges a 44 ans et vient de tout quitter, il veut être seul.

Il est parti très tôt le matin, il a conduit et il a acheté un blouson en daim.

Un blouson en daim qui lui donne un style de malade.

Georges et son blouson italien (qui lui parle) partagent le même rêve : éliminer tous les autres blousons, pour qu’il n’en reste qu’un.

Avec l’aide de la serveuse du bar du coin, Denise, et de sa petite caméra numérique, Georges va réaliser un film dans lequel il accomplit petit à petit le rêve d’hégémonie de son daim.

Le Daim, un film de Quentin Dupieux

Le rythme décalé de la bande-annonce t’en dit déjà beaucoup sur l’humour loufoque de Quentin Dupieux.

Le pitch absurde du film réunit les deux sujets fétiches du cinéaste : les objets personnifiés et les meurtres hardcore.

Je parlais dans l’article ci-dessous de mon amour pour ce réalisateur de talent, dont tu peux voir les autres travaux sur YouTube.

Quentin Dupieux est aussi connu sous son nom de DJ, Mr.Oizo.

Et Le Daim fait étrangement écho à son titre « Vous êtes des animaux », sorti en 2008. Rappelle-toi :

Pour ce nouveau film, il a su s’entourer d’acteurs extrêmement talentueux.

Le Daim, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel

J’ai maintenant l’habitude de voir Jean Dujardin jouer le con, à travers OSS117 ou Brice de Nice, deux films qui sont pour moi des références en matière d’humour.

Mais ici, une nouvelle profondeur l’habite : en plus d’être con, il est zinzin.

Sous mon rire, se cachait tout de même une inquiétude du personnage, et c’est celle-là même qui m’a fait croire au film.

« Un style de malade. »

De son côté, Adèle Haenel est peu habituée à jouer dans des comédies.

Mais sa parole franche et sans détour, colle parfaitement à l’arythmie et à une forme de candeur propre au film.

Résultat, elle est vraiment HYPER marrante !

Elle révèle ainsi une nouvelle facette de son talent déjà immense.

Son personnage, Denise, prend de plus en plus d’ampleur au fil de l’histoire, créant ainsi un beau retournement de situation.

Marre des comédies françaises, Le Daim est là pour toi

Toi non plus tu n’en peux plus des comédies françaises attendues et souvent semi-racistes ?

Heureusement Quentin Dupieux et son équipe sont là pour rehausser un peu le niveau !

Le Daim trouve son inspiration notamment dans Bernie Noël d’Albert Dupontel, un film complètement délirant qui m’a traumatisée enfant, et qu’aujourd’hui je me délecte de revoir.

J’ai retrouvé ce débile complètement dérangé qui se filme maladroitement, et qui commet des meurtres arbitraires.

La scène de l’aiguisage de la pale de ventilateur dans la voiture est un pastiche de celle de l’aiguisage de la pelle qui racle sur la barrière routière de sécurité chez Bernie Noël.

Le Daim est cependant plus taiseux, bien que tout aussi WTF que Bernie.

Mais attention ! Ce film n’est pas simplement un enchaînement de situations random, mais bien une forme de méta cinéma, et il demande réflexion.

Il est d’ailleurs beaucoup moins gratuit que Rubber, autre film de Quentin Dupieux qui met en scène un pneu psychopathe.

Cependant, au moment où Le Daim semble faire sens, toute la trame du récit est bousculée.

Et c’est ce que j’adore dans le cinéma de Quentin Dupieux : il s’affranchit de toutes règles sans s’en vanter.

Alors si tu aimes l’humour, laisse-toi porter par cette fable absurde et fonce voir Le Daim au cinéma !

