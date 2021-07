Les films puissants de Laure Clermont-Tonnerre, à découvrir d’urgence

Je suis d’accord. J’ai bien envie d’aller voir le film mais avoir le bon réseau doit vraiment aider. Bien sûr, être fille/fils ne veut pas dire qu’on a le “talent” (qui se travaille et se développe) mais à compétences égales, entre quelqu’un qui est né dans la bonne famille et quelqu’un qui ne l’est pas, ça sera toujours plus facile pour celle ou celui dans le premier cas.

Je ne dis pas que sa place et son succès sont illégitimes. Son film me donne vraiment envie. Mais ça serait bien que ce soit plus facile pour ceux qui n’ont pas le réseau ni l’argent dès le départ.