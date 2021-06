Le dernier épisode de Game of Thrones a été diffusé le 20 mai et j’ai moi-même fondu en larmes.

Ça me paraît donc évident que ses acteurs, qui participent à la série depuis une dizaine d’années, soient émus à la découverte de certaines scènes.

ATTENTION SPOILERS Attention, cet article spoil l’épisode final de Game of Thrones !

Les larmes de Kit Harington

Mon cœur fond !

À la lecture du dernier épisode de Game of Thrones, les larmes de Kit Harington coulent lorsqu’il apprend que Jon Snow sera l’assassin de Daenerys, sa tante préférée et plus si affinités…

Voyez plutôt :

Kit Harington’s reaction to learning Jon kills Daenerys #TheLastWatch pic.twitter.com/NeF3isGMsT — Jon Snow (@LordSnow) May 27, 2019

Les sourcils d’Emilia Clarke

Pendant ce temps, il se passe un tout autre délire sur le faciès d’Emilia Clarke.

Son jeu de sourcil inimitable est au rendez-vous pour tenter de consoler le petit Kit.

Leurs regards complices rendent cette scène si chou ! Je ressens bien toute l’amitié entre les deux acteurs et leur amour pour leur série et leur personnage.

Cette scène est extraite du documentaire The Last Watch, que tu peux voir dès ce soir, le 27 mai, à 21h sur OCS !

Tu y découvriras tous les dessous de la dernière saison de Game of Thrones, et j’espère plein d’autres mignonneries de ce type !

À lire aussi : George R. R. Martin évoque sa propre fin de Game of Thrones