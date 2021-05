Lana Del Rey a cette facilité à sortir des morceaux que j’ai toujours envie d’écouter en boucle. Doin Time n’échappe pas à la règle.

Lana Del Rey : Doin Time, une cover de Sublime

Pour ce nouveau titre, Lana Del Rey reprend le titre Doin Time de Sublime.

Sublime est un groupe de reggae/dub/hip-hop américain qui a été actif dans les années 90.

Cette reprise sera présente dans un documentaire dédié au groupe, dont la date de sortie n’est pas encore annoncée.

Découvre la version originale de Doin Time par Sublime :

Le prochain album de Lana Del Rey

Lana Del Rey est en train de finaliser son nouvel album, Norman Fucking Rockwell, qui devrait sortir avant la fin de l’année.

Le titre du disque fait référence à Norman Rockwell, le peintre américain.

Elle a déjà sorti deux sons qui seront présents sur cet album : Venice Beach, Mariners Apartment Complexe et hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it (ouais, un titre simple à retenir).

Elle a aussi dit dans une interview qu’elle travaillait sur un recueil de nouvelles et de poèmes. J’ai hâte !

