La table de chevet, cette fenêtre sur l’intime, revisitée par des illustratrices

Si vous suivez Madmoizelle sur Instagram, vous avez probablement vu passer dans votre fil d’actualité des dessins de tables de chevet, jonchés de sextoys. Voici ce qui se cache derrière ces illustrations pleines de sous-entendus.

Depuis plusieurs mois, un projet en collaboration avec la marque de sextoy LELO grandit : la table de chevet, by LELO. Afin de voir naître ce projet, une dizaine d’illustratrices se sont prêtées au jeu. Chacune d’elle a eu pour mission de donner vie à sa vision de la table de chevet. À ce jour, seul le travail de cinq illustratrices a été dévoilé, et apprécié, à raison d’un post par mois sur notre compte Instagram. Mais restez à l’affût, notre flux vous réserve encore de belles surprises.

Cet objet du quotidien est une fenêtre vers l’intime de sa propriétaire, sur laquelle sont posés les plus personnels de leurs effets : son livre préféré, son téléphone portable, son journal, mais surtout, son sextoy favori.

Les sextoys, et la sexualité de manière générale, restent des sujets délicats, voire tabou. Le but de ce projet illustré : ouvrir les tiroirs de l’intimité de chacune, valoriser leurs différences et déconstruire les idées reçues sur la sexualité.

L’objectif est de montrer que la sexualité fait partie de la vie quotidienne, et le contenu d’une table de chevet en est le parfait exemple. Pour celles qui sont passées à côté de ces illustrations, voici un petit récap de ce que vous avez manqué.

Le fruit défendu grignoté dans l’obscurité, par Sophie Della Corte

Postée il y a cinq mois sur notre compte Instagram, cette illustration est la première pièce du projet. Créée par Sophie Della Corte, une illustratrice franco-italienne, cette image représente parfaitement l’univers de sa créatrice : singulier et audacieux.

Dans cette version de la table de chevet, la vision du plaisir solitaire de Sophie est plutôt nocturne, et s’accompagne du plaisir culinaire. On remarque une tasse remplie de fraises entourée de plantes, comme une morsure dans le fruit défendu du jardin d’Éden.

Le modèle ENIGMA CRUISE™ La porte légèrement ouverte de la table de chevet laisse entrevoir le modèle ENIGMA CRUISE™, un vibromasseur à double stimulation.

Le plaisir solitaire en plein jour, par Clara Debray

La deuxième illustration postée est celle de Clara Debray, une artiste multisupport originaire de Paris. Entre douceur et intimité, sa mise en scène de la table de chevet en nature morte transforme le plaisir solitaire en désir partagé.

Pour elle, le plaisir et la sexualité ne doivent pas se limiter à la nuit.

Le modèle SILA CRUISE™ Posé entre une pile de livres, un flacon d'huile de massage, une bougie et une fleur séchée, on peut apercevoir le modèle SILA CRUISE™. Un stimulateur clitoridien au design doux qui, bien que discret, pimentera vos moments intimes, aussi bien seule qu'accompagnée !

« Je peux être qui je veux, et faire l’amour avec qui je veux », par Adeline Schöne

Troisième illustration : un lien entre le rêve et la réalité. À l’origine de cette image, Adeline Schöne, une illustratrice parisienne à l’univers floral avec une touche de science-fiction. Elle voit dans la table de chevet un sanctuaire intime à l’allure fantasmagorique.

Son mantra : « Je peux être qui je veux, et faire l’amour avec qui je veux »

Le modèle SORAYA 2™ Le modèle SORAYA 2™, un vibromasseur aux multiples talents, trône au milieu de cette table de chevet futuriste aux références subtiles à la sensualité.

Laisser vivre ses désirs profonds, par Audrey Subra

Illustratrice française installée en Écosse, c’est Audrey Subra, qui nous présente une quatrième version minutieuse de la table de chevet, un meuble rempli de mystères. Créatrice à l’univers cosmique, elle nous partage une vision explicite et ouverte de sa table de chevet.

Son intention est de représenter la sexualité d’une femme dont les pratiques et l’orientation sexuelle sont en pleine évolution. Elle veut retranscrire le passage d’une sexualité formatée par la société à un épanouissement sexuel.

Le modèle GIGI™ 2 Le modèle GIGI™ 2, dont l'extrémité courbée et délicatement aplatie cible parfaitement le point G, trône au milieu de cette table de chevet aux mille et une facettes, tout comme le plaisir que l'on peut atteindre seule ou en couple.

L’exploration des sens à trois, vue par Louise Gatepaille

Pour la dernière illustration postée à ce jour sur notre compte Instagram, il s’agit du travail de Louise Gatepaille. Une illustratrice qui opère dans un univers très féminin, qui ne manque pas de couleurs.

Pour cette image, elle a voulu retranscrire une scène contemporaine de la rencontre amoureuse. On devine une sexualité déconstruire et spontanée, où les différentes protagonistes se seraient rencontrées récemment sur une application de rencontre.

Le modèle SMART WAND™ 2 Le modèle SMART WAND™ 2, un vibromasseur aussi intense que puissant, se trouve au centre de l'illustration, et annonce de longues heures de plaisir et de jouissance.

Et ce n’est que le début !

La table de chevet, by LELO, ce ne sont pas cinq, mais dix illustratrices qui ont œuvré pour retranscrire leur vision de la sensualité, de la sexualité et de l’intimité à travers leur table de chevet. Si vous avez hâte de découvrir les cinq prochaines illustrations de la table de chevet, il vous suffit de vous rendre sur notre compte Instagram !

