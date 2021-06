Laissez-moi donc me fendre d’un délicat…

Dix-huit ans après le premier volet de La Revanche d’une Blonde, et seize ans après sa suite La Blonde contre-attaque, une des comédies les plus incisives et charmantes d’Hollywood fait son grand retour.

Mise à jour le 21 mai 2019 —

Des nouvelles de La Revanche d’une Blonde 3

Mymy te le teasait en juin 2018 : La Revanche d’une Blonde va avoir droit à un troisième volet !

De passage dans le Ellen Degeneres Show le lundi 20 mai, Reese Witherspoon a confirmé que la film allait bel et bien voir le jour, avant de présenter dans les grandes lignes l’intrigue de ce sequel.

Alors de quoi parlera La Revanche d’une Blonde 3 ? Ce nouvel opus gardera un message féministe, dans la même veine que les deux premiers. Durant le show, l’actrice a expliqué :

« Eh bien c’est plus ou moins à propos de femmes que l’on sous-estime et je pense que c’est une bonne idée — que les choses ont changé, mais qu’elles n’ont pas tant changé que ça. »

Une autre très bonne raison qui justifie de produire une suite ? Le retour de Elle Woods, brillante avocate que rien n’arrête, et surtout pas les préjugés !

La Revanche d’une Blonde 3 était prévu pour 14 février 2020, mais étant donné que le tournage n’a pas encore commencé il n’est pas improbable que cette date soit reportée…

Je te tiens informée dès que j’en sais plus !

En attendant tu peux retrouver Reese Witherspoon dans la saison 2 de Big Little Lies.

Publié le 5 juin 2018 —

La Revanche d’une Blonde 3 aura bien lieu

Deadline révèle l’info en exclusivité : le feu vert a été donné pour La Revanche d’une Blonde 3 !

C’est quasi-certain que Kiwi Smith et Karen McCullah, déjà derrière les premiers opus, reviendront se charger du scénario. Par contre, la personne qui réalisera ce nouveau volet n’a pas encore été choisie.

Et bien sûr, je vous rassure tout de suite… Reese Witherspoon sera de la partie !

La Revanche d’une Blonde, comédie féministe

Pour rappel, La Revanche d’une Blonde était une comédie caustique recouverte de bubble-gum sucré à souhait.

Cette adaptation d’un roman à succès suivait le parcours d’Elle Woods, brillante jeune femme se destinant à devenir avocate, que personne ne prenait au sérieux car elle était trop féminine.

Bah oui, on ne peut pas porter du rose Barbie et avoir un cerveau… Ça se saurait !

Sous ses airs un peu neuneu, La Revanche d’une Blonde est, je n’ai pas peur de le dire, un film féministe dont la gracieuse héroïne navigue parmi les obstacles avec verve et talent.

Et vu les engagements pro-égalité de Reese Witherspoon, qui reviendra bientôt dans la saison 2 de Big Little Lies, menée par des femmes impressionnantes, je ne suis pas surprise d’apprendre qu’elle sera co-productrice de La Revanche d’une Blonde 3.

J’AI TELLEMENT HÂTE ! Elle Woods m’a manqué, je pense qu’il est temps de me remater ses aventures… À dans quelques heures !

