Knives Out, un huis-clos façon Agatha Christie avec un casting de folie

Si tu as passé ton enfance à jouer au Cluedo et ton adolescence dans des murder parties, alors Knives out va te plaire !

La tension monte dans le trailer de Knives out

Mais qui a bien pu tuer Harlan Thrombey ?

C’est ce que va tenter de découvrir le détective Benoit Blanc, engagé par un commanditaire anonyme après que le corps du célèbre romancier a été retrouvé dans son impressionnante demeure le soir de ses 85 ans.

Le meurtrier se cacherait-il dans les rangs de la famille d’Harlan ou bien chez son personnel qui lui semblait pourtant dévoué ? S’agit-il d’une histoire d’héritage ? De jalousie ?

Difficile pour Benoit Blanc de démêler le vrai du faux quand tous ces suspects semblent plus loufoques les uns que les autres !

Le huis clos au rythme éffrené te promet frissons, éclats de rire et de nombreux rebondissements !

Un casting 5 étoiles pour Knives out

Daniel Craig en détective Blanc, Benoit Blanc, et le duo Chris Evans / Jamie Lee Curtis en membres d’une famille totalement dérangée : aucun doute que Rian Johnson s’est fait plaisir au moment de choisir les acteurs et actrices qui joueraient dans son film.

Le réalisateur, précédemment aux commandes de Star Wars : Les derniers Jedi, s’entoure également de Ana De Armas, Michael Shannon, Toni Collette, Christopher Plummer, Lakeith Stanfield et Don Johnson.

En visage familier tu retrouveras également Katherine Langford, Hannah dans la série 13 Reasons Why.

Knives out s’annonce très prometteur et j’ai hâte de me rendre au cinéma, ne serait-ce que pour voir Captain America jurer à gorge déployée !

Alors, Harlan Thrombey a-t-il été tué dans la bibliothèque avec le chandelier ? Réponse le 27 novembre au cinéma.

À lire aussi : Une nouvelle bande-annonce ultra badass pour Charlie’s Angels