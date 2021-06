Aussi difficile que ça ait pu être pour lui, en lisant comment Kit Harrington se sentait, je suis sûre que ça a donné de l'épaisseur à Jon Snow.Je n'ai pas lu les livres et Jon me paraissait franchement plat et transparent pendant la moitié de la série. Son histoire d'amour avec Ygritte me paraissait vraiment sans étincelle, elle ne me touchait pas du tout, je ne la trouvais ni sexy ni drôle ni romantique mais pas non plus particulièrement horrible à regarder, c'était comme si je lisais le scénario sur un papier avec détachement au lieu de voir des acteurs vraiment jouer. L'intrigue de Jon était ok, parce que c'était bien écrit et qu'il y avait des paysages sympas, et qu'il y avait des rebondissements, mais son personnage était loin de me passionner. Parfois, ma mère me disait des trucs sur Jon (parce qu'elle avait lu les livres), et je trouvais pas tellement que c'était visible dans la série (genre qu'il se croit meilleur que les autres du fait de son éducation, ce genre de trucs) car ça me paraissait être un personnage assez unidimensionnel joué par un acteur assez unidimensionnel.Et j'ai commencé justement à voir quelque chose d'humain en Jon, et pas juste un héros de papier, autour de la saison 5, et plus particulièrement après sa résurrection. Même si son personnage a eu un destin qu'on peut contester et un rôle qu'on peut trouver discutable, je trouvais ce qu'on voyait à l'écran très crédible et humain, j'y croyais. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment aimé le personnage, et même à me reconnaitre dans certaines de ses réactions.Et je comprends mieux quand je lis que Kit Harrington dit ça :Je veux dire... ça ne vous rappelle pas quelqu'un?? Jon Snow justement! On dirait le Jon Snow des dernières saisons qui parle de lui-même et de sa position dans Westeros! Donc en fait, l'acteur s'identifiait clairement à ce que traversait Jon Snow, et ça se ressent à l'écran!Après, ce qu'il a ressenti, je ne crois pas que ce soit spécifiquement lié au métier d'acteur. Je crois que quand notre vie tourne autour de quelque chose qui prend fin, c'est toujours très bouleversant et ça peut faire un choc violent quand on perd ce focus qui nous structurait, même si on a vécu des émotions contradictoires par rapport à ce focus.J'ai déjà entendu des choses similaires avec des gens qui sortaient de thèse (le malaise pendant puis l'impression de perdre une partie de soi après la soutenance), ou d'autres projets. Avec en plus cette impression que ce que tu as fait était imparfait et que tu ne pourras pas rétablir cette imperfection car c'est fini.Aussi, ce phénomène de la dépression au sommet se rencontre chez les stars, et c'est pas forcément causé par la pression en soi, mais la célébrité et le succès compliquent la guérison car comment guérir d'une situation "parfaite"? Quand tout semble aller si bien autour de toi, qu'est-ce que tu dois résoudre? Tu te heurtes aussi à l'incompréhension des gens qui pensent qu'une personne en situation de détresse mentale vit forcément une vie misérable, donc ça ne peut pas être toi, car tu n'as pas de vrais problèmes.(J'avais fait un article sur mon blog il y a quelques années sur un ancien rugbyman et une actrice de Bollywood qui avaient expliqué leurs problèmes de dépression en plein succès : https://20anspasses.wordpress.com/2...ika-padukone-depression-parler-acte-militant/