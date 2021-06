Un peu de lecture pour ceux et celles que ça intéresse. https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/2018-11/VF CHRB 2018 Results on 20181026 at 174207.pdf L'avant dernière partie est intéressante par exemple, sur les allégations graves qui ont été faites à la boite (accusée en 2017 d'embaucher au Bengladesh des employé-e-s a plus de 60h par semaine, de manière parfois forcée, pour un salaire équivalent à un tier du "living wage", et en 2015 d'embaucher une usine en Honduras qui a renvoyé des ouvriers syndique-e-s), et sur la réponse de la boite : aucune.Sur les autres indicateurs, le rapport montre des insuffisances dans l'engagement de l'entreprise sur le salaire, le travail des enfants, des immigrés, etc. Et là on parle uniquement des insuffisances dans l'engagement affiché sur publiquement, c'est pas un audit qui décrit les conditions effectives dans les usines. L'audit mentionne également le manque de transparence de la boîte sur ce qu'il se passe effectivement dans les usines (chiffres des accidents dans les usines donnés pour les chaînes de production aux USA par exemple, mais par dans les chaines de production des pays du tiers-monde).Donc bon, peut-être ça suffit pas d'avoir une belle charte.(Et désolée qu'on vienne encore critiquer un partenariat, mais le sujet est apparu dans les commentaires, la marque a fait jouer son droit de réponse par rapport aux questionnements, donc moi aussi).