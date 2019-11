La Journée internationale du chat… en gifs !

Et bien sûr, souhaite de ma part une très bonne Journée internationale du chat à ton matou préféré !

N’oublie pas de t’hydrater et de manger tes légumes .

Voici donc Moi VS les responsabilités (vue d’artiste) :

J’ai envie de rien, à part me faire bronzer la raie.

Et pour être honnête avec toi, cette dernière ligne droite avant les vacances est un peu compliquée.

Mais comprends-moi, je dois économiser : je pars très bientôt me dorer le cul à Porto.

Vais-je tout simplement voler de la nourriture à mes collègues ? (Non, bien sûr que non) (quoique.)

Vais-je me motiver et faire la cuisine afin d’économise mes deniers durement gagnés (car mon travail éreintant consiste à chercher des gifs de chat) ?

J’ai mis mon nouveau t-shirt préféré en essayant d’oublier que je n’aime pas l’été (parce que je sue) et que je ne rêve que d’une chose : le retour de l’automne (la meilleure saison) .

Quand je me suis pointée au bureau, mes collègues étaient comme ça :

C’est pas ma faute, fallait que je me douche. À 9h07, ok, bon. Personne n’est parfait.

Comme chaque jour que Dieu fait, il faut se lever. Plus facile à dire qu’à faire : je suis arrivée à 9h47 au travail. Je commence à 9h.

Je ne cache plus mon enthousiasme, tu connais probablement déjà mon amour pour les matous, alors aujourd’hui j’ai décidé de te raconter ma journée internationale du chat.

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



Tous ses articles