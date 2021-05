MissMachine a dit : Mais certaines études ont démontrés que si la population était beaucoup plus petite, mais surconsommait, elle finirait fatalement pas grossir et surconsommer toujours plus, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes qu’actuellement. Cliquez pour agrandir...

Quel sens aurait le mot "surconsommé" dans un monde où on a suffisamment de ressources pour tout le monde? Si on était seulement 1 millions d'être humain, est-ce que ce serait de la surconsommation que de pendre l'avion plusieurs fois par mois? De changer très régulièrement de fringues? Si oui, à partir de quand ce n'est plus de la surconsommation? A quel moment on est dans le confort, et à quel moment on est dans la surconsommation(je mets automatiquement le gaspillage dans la surconsommation : acheter un tshirt et ne jamais le mettre, acheter de la nourriture et ne pas la manger, etc. Mais la surconsommation dans notre société ce n'est pas que ça, où est la limite avec le gain de confort?)Est-ce que c'est de la surconsommation que d'avoir un PC, un smartphone, un lave-linge, un lave vaisselle, l'électricité, l'eau chaude, un vélo, une voiture, 50m² habitable etc etc par personne. Si non, est-ce que la planète peut supporter ça pour 7 milliards d'être humain? Pour 3 milliards?En fait, si on part du principe qu'on partage équitablement toutes les ressources, plus on est nombreux, plus on perds en confort. Après, quel est le confort accessible pour 7 à 12 milliards d'être humain si on ne veut pas utiliser "plus d'une planète"? (d'où le fait que je me pose la question de savoir quel pays est considéré comme étant à 1 en consommation de planète de si tout les monde vivait comme eux pour savoir en gros à quel confort on aurait le droit si on était à l'équilibre).Ensuite, même si la planète peut supporter un confort "acceptable" (c'est encore à définir) pour 7 milliards d'être humain, pourquoi forcément viser juste l'équilibre? Si à 7 ça passe, ça veut dire qu'à 3 on laisse bien plus d'espace à la nature. Parce que même en étant à l'équilibre en terme de ressources produites par la Terre/ressource consommé, on aurait une emprise non négligeable sur la faune et la flore et ce serait mieux pour la biodiversité et les autres espèces que l'humain leur laisse de l'espace.Et quand tu dis :si on était capable d'autoréguler notre consommation à 7 milliards, j'ose espérer qu'on serait capable de le faire à 3 milliards(j'ai pris le chiffre 3 au pif hein)edit : malgré mon 1er paragraphe, je ne pense absolument pas que le problème vienne uniquement du nombre d'être humain sur Terre et je place la surconsommation comme problème plus grave que la surpopulationJe pense juste que le nombre d'humain sur Terre est une donnée qui ne doit pas être négligé quand on parle de notre impact sur la planète