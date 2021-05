Au palmarès des tabous, le sexe tient une bonne place. Je veux dire, c’est pas le genre de sujets que tout un chacun aborderait avec décontraction au milieu d’un repas de famille.

Pourtant, le sexe, c’est un sujet passionnant et inépuisable tant nous avons toutes et tous des anecdotes à raconter.

Josée l’Obsédée n’est pas celle que vous croyez

Sur madmoiZelle, ces anecdotes, on en a fait une rubrique à part entière sous le nom de Josée l’Obsédée : une série d’articles où l’on peut trouver nombre d’histoires de cul personnelles et particulières.

Bon, son secret est révélé : Josée l’Obsédée n’est pas une seule et même personne. Elle est multiple, et c’est le pseudo que n’importe qui peut prendre pour raconter une partie de jambe en l’air un peu spéciale. (Je précise, car ce n’est pas toujours limpide pour tout le monde.)

Il y a la Josée qui apprivoise sa libido, celle qui s’est livrée à un coït dans un local à poubelle, ou encore celle à laquelle la mer a joué un mauvais tour.

Bien sûr, Josée étant multiple, elle peut aussi être José. Peu importe son genre. La preuve avec l’histoire de ce José très souple, ou celui-ci très poli.

Josée l’Obsédée a besoin de toi !

Maintenant que les présentations sont faites, venons-en aux faits : notre chère Josée, ainsi que notre cher José, ont besoin de toi !

Il se trouve que leur source principale – ma boîte mail – n’a pas vu l’ombre d’un ou d’une potentiel·le José·e se pointer depuis quelques temps. Et ça nous manque !

Alors voilà ce que je te propose : si tu étais la prochaine ou le prochain à l’incarner ?

Pour ça, nul besoin d’avoir établit un quelconque record, inventé une nouvelle position ou baisé les 400 coups. D’ailleurs, une anecdote de Josée l’Obsédée peut très bien s’arrêter avant l’acte lui-même.

Pas besoin non plus d’avoir vécu UN FAIL HILARANT, d’avoir une anecdote collector édition unique.

Non, il suffit d’avoir, comme je le disais, une histoire à raconter. Et NE ME MENS PAS, si tu as une vie sexuelle, tu en as forcément !

Dès lors, tu es légitime à m’écrire !

Comment devenir Josée l’Obsédée ?

Pour ce faire, il suffit donc d’envoyer un mail contenant ta (ou tes ?) fameuses histoires à l’adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com.

Tu indiques en objet « Je suis Josée l’Obsédée », et tu y déroules le fil de ton récit que je me ferai un plaisir de lire et de mettre en page.

Si vraiment tu ne te sens pas d’écrire, sache que c’est aussi le boulot des gens qui s’occupent de cette boîte mail de t’aider à transformer tes pensées en textes publiables !

Alors à très bientôt, wink-wink !

