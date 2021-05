Qui est Josée l'Obsédée ? C’est le nom de plume que n’importe qui peut prendre pour raconter une partie de jambes en l’air un peu spéciale, quel que soit son genre ! (Les hommes aussi sont bienvenus, donc !) C’estpeut prendre pour raconter une partie de jambes en l’air un peu spéciale, quel que soit son genre ! (Les hommes aussi sont bienvenus, donc !) Tu as vécu des histoires de sexe qui méritent d’être entendues ? Des anecdotes insolites, amusantes, sérieuses, surprenantes, différentes ? Et si tu (te) racontais sous la plume de José ou Josée L’Obsédée ? Envoie-nous un mail à jaifaitca [at] madmoizelle.com avec « Josée L’Obsédée » en objet.

Il faut savoir que mon José est un très grand fan de Pokémon, on a des petites blagues à ce sujet, notamment le fait de me surnommer squirtle pour rire (éjaculation féminine se dit squirt en Anglais, et Squirtle est le nom Anglais de Carapuce).

Voilà voilà

Ça vous donne déjà une idée de l’ambiance dans notre couple.

La chasse aux Pokémon

Un beau jour, nous avons vu mon José et moi qu’une grande chaine de fast food offrait des jouets Pokémon dans ses menu enfants. Ravie d’imaginer mon José heureux, poils brillants et œil vif, je l’ai accompagné.

Nous sommes donc partis en chasse pour trouver les bonnes figurines dans les fameux menus, lui voulant surtout un Magicarpe doré (détail important pour la suite de l’histoire), et moi un Psykokwak car je m’identifie beaucoup aux canards (ne posez pas de questions).

On a dû faire trois restaurants différents avant de réussir à trouver l’objet de notre quête, mon José barbu et souriant ne se lassant pas de demander aux serveurs s’ils avaient encore des Magicarpes dorés.

Dans la frénésie et la joie éprouvées face à cette chasse réussie, nous avons bu quelques bières, et décidé de fêter ça avec moins de vêtements et plus de fluides corporels possibles pour clôturer cette belle soirée.

Une éjaculation digne d’un Carapuce

SAUF QUE, lorsque je bois de l’alcool je parle beaucoup plus, et pas pour dire des choses vraiment profondes… Et surtout j’éjacule aussi vraiment plus facilement.

En plein dans l’action de cette partie de jambes en l’air, je me suis d’une manière ou d’une autre retrouvée au-dessus, et là… BAM.

Un orgasme accompagné d’une bonne giclée de ma part.

En riant un petit peu mon copain me dit « Oh petite Squirtle ».

Et je ne sais pas si c’est l’alcool, mon cerveau, l’orgasme que je venais d’avoir, ou les trois en même temps, mais dans ma tête j’ai fait le lien entre ces mouvements de bassins :

Et les mouvements que fait un Magicarpe :

Et en mettant tout mon cœur, en plein feu de l’action, avec ma voix la plus sensuelle et tout le sérieux du monde (j’y croyais vraiment, c’était mon moment), j’ai crié tel un chameau en rut :

« OOOHH OUI MON MAGICAAAARPE »

Rire pendant le sexe

Il y a eu comme un blanc soudain, suivi d’un fou rire pendant une petite dizaine de minutes avant de reprendre notre activité avec joie et très bonne humeur.

Ce que je retiens de cette histoire, c’est que le sexe doit rester FUN, il faut savoir en profiter et en rire, avant, pendant et après.

Ce n’est pas un brame d’amour pour les mouvements du Magicarpe qui doit interrompre une activité agréable et dégrisante !

Et toi, c’était quoi ton plus gros fou rire pendant une partie de jambes en l’air ?

